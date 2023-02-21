Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

Üç Kız Kardeş, O Kız, Camdaki Kız ve Yargı dizileriyle ekranların önemli bir figürü haline gelen Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu yayın tarihi belli oldu. Daha önceden Veda Mektubu oyuncuları ve konusu yayımlanan dizi haftaya ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi oyuncular ekranlarda yer alacakken diziseverler, "Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, hangi günler yayımlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Veda Mektubu konusu gerçek hikayeye mi dayanıyor? İşte Veda Mektubu oyuncuları ve diğer detaylar