Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:00

Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

Üç Kız Kardeş, O Kız, Camdaki Kız ve Yargı dizileriyle ekranların önemli bir figürü haline gelen Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu yayın tarihi belli oldu. Daha önceden Veda Mektubu oyuncuları ve konusu yayımlanan dizi haftaya ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi oyuncular ekranlarda yer alacakken diziseverler, "Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, hangi günler yayımlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Veda Mektubu konusu gerçek hikayeye mi dayanıyor? İşte Veda Mektubu oyuncuları ve diğer detaylar

Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar'ın başrollerini paylaştığı, Most Production'ın yapımını üstlendiği Veda Mektubu yayın tarihi belli oldu. Uzun süredir beklenen yapım, yakında Kanal D ekranlarına gelecek. Diziyi merak eden vatandaşlar, "Veda Mektubu ne zaman başlayacak, gerçek hikaye mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

VEDA MEKTUBU YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Kanal D'nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu'nun yayın tarihi belli oldu! Böylece pazartesi günü dizi yayınlamayan Kanal D, o günü Veda Mektubu ile dolduracak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

27 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR!

Alanur ve Ziya'nın yıllar sonra kesişen hikayelerinin anlatıldığı, gerçek bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu 27 Şubat 2023 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya'nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.

SON DAKİKA