Veda Mektubu ne zaman başlıyor belli oldu! Kanal D yayın tarihini açıkladı… İşte Veda Mektubu oyuncuları ve konusu!

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.