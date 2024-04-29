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Haberler Yaşam Veli Eren Atay'a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:29

Veli Eren Atay'a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes

Sır olay İzmir Karşıyaka'da yaşandı. Arkadaşlarıyla buluşup eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19), 288 gündür haber yok. Arama çalışmaları sürerken; ilk kez oğulları yanlarında olmadan bir bayram geçirdiklerini belirten Mehmet Atay (50), "Bize bayram, çocuğumuz geldiği zaman olacak" diye konuştu...

DHA
Veli Eren Atay’a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes

Marangoz Mehmet Atay ile internetten kıyafet satan Ebru Atay (47) çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, geçen yıl 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti, aynı günün akşamı da, arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence merkezine geçti.

Veli Eren Atay’a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.

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Veli Eren Atay’a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes

Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

Veli Eren Atay’a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes

Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla destek verdi.

Veli Eren Atay’a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes

Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ve cep telefonu numarasının bulunduğu 'Kayıp' afişleri bastıran ailesi, sokak sokak gezip, duvar ve direklere yapıştırarak herkesten destek istedi. Ancak aradan geçen 288 güne rağmen Veli Eren Atay'dan herhangi bir ses çıkmadı.

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