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Veli Eren Atay'a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:29
Veli Eren Atay'a ne oldu? 288 gündür ne bir ses ne bir nefes
Sır olay İzmir Karşıyaka'da yaşandı. Arkadaşlarıyla buluşup eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19), 288 gündür haber yok. Arama çalışmaları sürerken; ilk kez oğulları yanlarında olmadan bir bayram geçirdiklerini belirten Mehmet Atay (50), "Bize bayram, çocuğumuz geldiği zaman olacak" diye konuştu...