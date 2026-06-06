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Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Dünya Kupası hazırlık maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 06.06.2026 21:05
Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Dünya Kupası hazırlık maçı canlı yayın kanalı
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geliyor. Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından gözler bu kritik sınava çevrilirken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Dünya Kupası hazırlık maçı yayın kanalı ve saati;