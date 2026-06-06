Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Dünya Kupası hazırlık maçı canlı yayın kanalı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, son provasını Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında yapacak. Kuzey Makedonya karşısında alınan galibiyetle moral bulan milliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya inecek. Karşılaşma, Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorusuyla araştırılıyor. İşte maç kanalı ve saati;