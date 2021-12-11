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Haberler Yaşam Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz? 2021 Venüs Retrosu’nun tarihi ve burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 11.12.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 14:11

Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz? 2021 Venüs Retrosu’nun tarihi ve burçlara etkisi

Yılın son retrosu bu ay Oğlak burcunda baş gösterecek. İlişkiler, aşk, iletişim, para gibi konuları temsil eden Venüs'ün; sorumluluk sahibi, ciddi, sınırları net bir burç olan Oğlak'taki retrosu tüm dengeleri alt üst edecek. Pek çok burcu doğrudan etkileyecek olan bu olay, Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz sorularıyla araştırılıyor. İşte, 2021 Venüs Retrosu'nun tarihi, burçlara etkisi ve astrologların yorumları.

Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz? 2021 Venüs Retrosu’nun tarihi ve burçlara etkisi

Astroloji meraklıları, Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, hangi gün gerçekleşecek ve retroda ne yapılmaz gibi sorularla yılın son retrosu hakkında araştırma yapıyor. Aşk, ilişki ve iletişim konusunda burçları derinden sarsacak olan bu hadisenin etkisi bir aydan daha uzun bir süre devam edecek. İşte 2021 Venüs Retrosu'nun tarihi ve burçlara etkisi…

Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz? 2021 Venüs Retrosu’nun tarihi ve burçlara etkisi

VENÜS RETROSU NEDİR?

Retro "geri gitme" anlamına gelen bir kelimedir. Gezegenlerin retrosu ise gezegenlerin geriye gidişi anlamına gelir. Bu durum, söz konusu gezegenin hareketindeki hızlanma ya da yavaşlama sonucunda meydana gelir. Buna göre, Venüs retrosu da Venüs'ün hareketlerindeki değişiklik sonucu meydana gelecek.

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Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz? 2021 Venüs Retrosu’nun tarihi ve burçlara etkisi

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Venüs Retrosu, 19 Aralıkta Oğlak burcunda başlayacak ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz? 2021 Venüs Retrosu’nun tarihi ve burçlara etkisi

VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

Uzman Astrolog Zeynep Turan'ın yorumuna göre; İyicil gezegen Venüs diğer adıyla Zühre, kalplerdeki en gizli kalmış duyguları dökmek için toprak burcunda geri gitmeye başlayacak. Venüs, 2021 yılının son Retro'su olarak hayatlarımızda yer almaya çalışırken, 2022 yılının da ilk Retro'su olarak da karşımıza çıkacak. Venüs, öncü burçta geri gitmeye başlarken, Güneş'in de Oğlak burcuna geçmesiyle daha da minnetsiz bir tavır verecek cem-i cümleye. Karanlığın içindeki ışık yansıması zaman zaman gözümüzü alsa da bencil düşünceyi yaymak için elinden geleni yapacak Venüs Retro'su. Güç zehirlenmesi yaşayanlar için fren görevi görürken, yıllardır gizil kalan sırları da ortaya dökecek.

Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz? 2021 Venüs Retrosu’nun tarihi ve burçlara etkisi

İLİŞKİLER İÇİN KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK!

Başkalarının mutsuzluğu üstüne inşa edilen, kibrit çöplerinden oluşan yuvaların Retro ile birlikte yıkılışına şahit olacağız. Geri giden Venüs'ün karanlık haline 24 Aralık'ta yeraltı gezegeni Plüton arka çıkacak. Yılın son günlerinde iyicil gezegenle, kötücül gezegenin kavuşum yapması görünmeyen bir girdabın içerisine çekecek bizleri. Bu da tuhaf ilişkilerde deprem etkisi yaratacak. Özelikle kendini "beni seviyor" diye inandırıp, hiç olmadık ilişkilerin içinde bulanların gözündeki sis perdesini kaldıracak.

Venüs'ün toprak burcundaki geri hareketi ders niteliği taşıyacak. Aynı anda iki ilişki yaşayanlara, idare etmeye çalışanlara, tercihlerini gizleyenlere ve maddi ilişkiler üzerine kurulu birlikteliklerin peşine takılacak zarafet gezegeni. Boşanmaların arasında kalan çocuklara şifa niteliği taşırken, hatalarını binbir lafla üste çıkarmaya çalışanlara da tokat gibi cevaplar verecek. Toprak burcunun en keskininde geri gidecek aşk ve güzellik gezegeni, Türkiye'nin 7. Eviyle ilişki kuracak. Bu döngüde Türkiye'nin önde gelenlerini konuşuyor olacağız. Venüs Retro'su binbir derinliği barındırıyor, yok olmak isteyeni dibe, kanmak isteyeni akıntıya, aklıyla hareket edeni ise kıyaya çıkarıp fırtınadan kurtarmak istiyor.

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