Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, retroda ne yapılmaz? 2021 Venüs Retrosu’nun tarihi ve burçlara etkisi

İLİŞKİLER İÇİN KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK!

Başkalarının mutsuzluğu üstüne inşa edilen, kibrit çöplerinden oluşan yuvaların Retro ile birlikte yıkılışına şahit olacağız. Geri giden Venüs'ün karanlık haline 24 Aralık'ta yeraltı gezegeni Plüton arka çıkacak. Yılın son günlerinde iyicil gezegenle, kötücül gezegenin kavuşum yapması görünmeyen bir girdabın içerisine çekecek bizleri. Bu da tuhaf ilişkilerde deprem etkisi yaratacak. Özelikle kendini "beni seviyor" diye inandırıp, hiç olmadık ilişkilerin içinde bulanların gözündeki sis perdesini kaldıracak.

Venüs'ün toprak burcundaki geri hareketi ders niteliği taşıyacak. Aynı anda iki ilişki yaşayanlara, idare etmeye çalışanlara, tercihlerini gizleyenlere ve maddi ilişkiler üzerine kurulu birlikteliklerin peşine takılacak zarafet gezegeni. Boşanmaların arasında kalan çocuklara şifa niteliği taşırken, hatalarını binbir lafla üste çıkarmaya çalışanlara da tokat gibi cevaplar verecek. Toprak burcunun en keskininde geri gidecek aşk ve güzellik gezegeni, Türkiye'nin 7. Eviyle ilişki kuracak. Bu döngüde Türkiye'nin önde gelenlerini konuşuyor olacağız. Venüs Retro'su binbir derinliği barındırıyor, yok olmak isteyeni dibe, kanmak isteyeni akıntıya, aklıyla hareket edeni ise kıyaya çıkarıp fırtınadan kurtarmak istiyor.