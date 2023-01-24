Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından aktarıldı. Vergi dairelerine ceza, faiz, vergi borcu bulunan vatandaşlara vergi affı geldi. Şimdi vatandaşlar vergi borçları silindi mi, yapılandırma olacak mı sorularına yanıt arıyor. Belli bir miktarın altındaki borçların tahsilinden vazgeçtiklerini aktaran Başkan Erdoğan, detayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılacağını sözlerine ekledi. Peki, vergi affı ne zaman başlıyor, çıktı mı, hangi borçları kapsıyor? İşte, vergi affı 2023 son dakika haberleri…