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Haberler Yaşam VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:30

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman başlıyor?

Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından aktarıldı. Vergi dairelerine ceza, faiz, vergi borcu bulunan vatandaşlara vergi affı geldi. Şimdi vatandaşlar vergi borçları silindi mi, yapılandırma olacak mı sorularına yanıt arıyor. Belli bir miktarın altındaki borçların tahsilinden vazgeçtiklerini aktaran Başkan Erdoğan, detayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılacağını sözlerine ekledi. Peki, vergi affı ne zaman başlıyor, çıktı mı, hangi borçları kapsıyor? İşte, vergi affı 2023 son dakika haberleri…

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman başlıyor?

Vergi affı 2023 son dakika Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Kabine Toplantısı sonrası önce icra borçlarının tasfiyesi hatırlatıldı ardından 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi dairelerine ödenmeyen vergi, ceza ve faiz borçlarının tahsilinin yapılmayacağı paylaşıldı. Vergi borçları silindi mi, borç yapılandırma olacak mı gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, vergi affı ne zaman yasalaşacak, hangi borçları kapsıyor? İşte, vergi borcu sorgulama ve yeni düzenleme hakkında merak edilenler…

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman başlıyor?

BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ!

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman başlıyor?

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman başlıyor?

VERGİ AFFI NE ZAMAN BAŞLIYOR, YASALAŞTI MI?

Geçtiğimiz gün açıklanan vergi borcu affı için kanun teklifi hazırlanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılacak.

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman başlıyor?

EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ BEKLENİYOR!

Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan yapılandırma paketinin 2 bin TL üzeri borçlarda uygulanması bekleniyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçları (SGK ve Bağ-Kur), adli ve idari para cezaları gibi borçlar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

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