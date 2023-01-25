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Haberler Yaşam VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Bakan Nebati'den detaylar! Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 07:53

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Bakan Nebati'den detaylar! Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

Vergi borcu sorgulama işlemleri başladı. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan tarafından aktarılan borç yapılandırma paketi kapsamındaki vergi affı vatandaşların gündeminde. Vergi dairelerine vergi, ceza, faiz borçları bulunanların belli bir miktar altındaki borç tahsillerinden vazgeçildiği aktarıldı. Vergi borçları silindi mi, vergi borcu yapılandırma ne zaman başlıyor soruları yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için Bakan Nebati'den de açıklama geldi. Peki, vergi affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor? İşte, vergi affı 2023 son dakika haberleri ve detayları…

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Bakan Nebati’den detaylar! Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

Vergi affı 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası duyurulan vergi borcu yapılandırma ve tasfiye duyurusu sonrası araştırmalar başladı. Duyuruda, 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi dairelerine ödenmeyen vergi, ceza ve faiz borçlarının tahsilinin yapılmayacağı paylaşıldı. Vergi borçları silindi mi sorusu aramalarda yerini aldı. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? İşte, borç yapılandırma paketi hakkında merak edilenler…

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Bakan Nebati’den detaylar! Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ AÇIKLANDI!

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Bakan Nebati’den detaylar! Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Bakan Nebati’den detaylar! Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

VERGİ AFFI NE ZAMAN BAŞLIYOR, YASALAŞTI MI?

Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.

İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.

VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Bakan Nebati’den detaylar! Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ BEKLENİYOR!

Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan yapılandırma paketinin 2 bin TL üzeri borçlarda uygulanması bekleniyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçları (SGK ve Bağ-Kur), adli ve idari para cezaları gibi borçlar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

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