VERGİ BORCU AFFI 2023 SON DAKİKA | Bakan Nebati’den detaylar! Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

Vergi borcu sorgulama işlemleri başladı. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan tarafından aktarılan borç yapılandırma paketi kapsamındaki vergi affı vatandaşların gündeminde. Vergi dairelerine vergi, ceza, faiz borçları bulunanların belli bir miktar altındaki borç tahsillerinden vazgeçildiği aktarıldı. Vergi borçları silindi mi, vergi borcu yapılandırma ne zaman başlıyor soruları yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için Bakan Nebati'den de açıklama geldi. Peki, vergi affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor? İşte, vergi affı 2023 son dakika haberleri ve detayları…