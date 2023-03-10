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Haberler Yaşam VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023: Meclis’ten geçti! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 18:54

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023: Meclis’ten geçti! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı 2023 son dakika Meclis Genel Kurul'dan geçti. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme ile belli bir miktarı geçmeyen borçları silerken diğer borçlar için yapılandırma yapma seçeneği tanıyacak. Vergi affı yapılandırma Resmi Gazetede yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek soruları yanıt aramaya başladı. Yasa, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediye borçları gibi alacaklar üzerinde etkili olacak. Peki, vergi affı yapılandırma çıktı mı, nasıl yapılır? İşte, vergi borcu sorgulama ve yasa hakkında merak edilenler…

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023: Meclis’ten geçti! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı yapılandırma başvuru için araştırmalar sürüyor. TBMM Genel Kurul'dan geçmesi ardından kamuya olan borçların silinmesi ve yapılandırılmasına yönelik düzenleme yürürlük tarihi ile araştırılıyor. Vergi borcu yapılandırma 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak, nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. Meclis sürecini tamamlayan kanun teklifi yasalaşmayı bekliyor. Peki, vergi affı Resmi Gazetede yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, vergi affı son dakika gelişmeleri…

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023: Meclis’ten geçti! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman çıkacak?

SON DAKİKA | VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA TMBB'DEN GEÇTİ!

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

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VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023: Meclis’ten geçti! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman çıkacak?

ANAPARADA DAHİ İNDİRİM
Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90'ından vazgeçilecek. Örneğin; biriken borç faizi 10 bin liraysa bunun 9 bin lirası silinecek. Sadece 1000 lirası talep edilecek. Öte yandan idari para cezaları (trafik cezaları gibi) yapılandırılırken asıl alacak tutarından (anaparadan) yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. (kaynak:CNNTürk)

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023: Meclis’ten geçti! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman çıkacak?

VERGİ BORCU AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023: Meclis’ten geçti! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman çıkacak?

Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.

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