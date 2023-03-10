VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023: Meclis’ten geçti! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı 2023 son dakika Meclis Genel Kurul'dan geçti. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme ile belli bir miktarı geçmeyen borçları silerken diğer borçlar için yapılandırma yapma seçeneği tanıyacak. Vergi affı yapılandırma Resmi Gazetede yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek soruları yanıt aramaya başladı. Yasa, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediye borçları gibi alacaklar üzerinde etkili olacak. Peki, vergi affı yapılandırma çıktı mı, nasıl yapılır? İşte, vergi borcu sorgulama ve yasa hakkında merak edilenler…