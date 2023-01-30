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Haberler Yaşam Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, hangi borçları kapsıyor, borçlar silindi mi? Detaylar duyuruldu...
Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:34

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, hangi borçları kapsıyor, borçlar silindi mi? Detaylar duyuruldu...

Vergi affı için detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından müjdelediği müjdeyle beraber binlerce borçlunun borcuna af gelmiş olacak. Hal böyleyken ise "Vergi affı çıktı mı, borçları silindi mi, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçileceği bildirilmişti. Peki, Vergi affı çıktı mı, borçları silindi mi, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, hangi borçları kapsıyor, borçlar silindi mi? Detaylar duyuruldu...

Vergi affı müjdesi sonrası, araştırmalar hız kazandı. Vergi affı yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken Başkan Erdoğan tarafından duyurulan en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi dairelerine ödenmeyen vergi, ceza ve faiz borçlarının tahsili yapılmayacağı bildirilirken vatandaşlar "Vergi affı çıktı mı, borçları silindi mi, şartları nelerdir?" sorularıyla detayları merak ediyor.

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, hangi borçları kapsıyor, borçlar silindi mi? Detaylar duyuruldu...

BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ!

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, hangi borçları kapsıyor, borçlar silindi mi? Detaylar duyuruldu...

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, hangi borçları kapsıyor, borçlar silindi mi? Detaylar duyuruldu...

VERGİ AFFI NE ZAMAN BAŞLIYOR, YASALAŞTI MI?

Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.

İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, hangi borçları kapsıyor, borçlar silindi mi? Detaylar duyuruldu...

EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ BEKLENİYOR!

Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan yapılandırma paketinin 2 bin TL üzeri borçlarda uygulanması bekleniyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçları (SGK ve Bağ-Kur), adli ve idari para cezaları gibi borçlar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

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