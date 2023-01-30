Vergi affı için detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından müjdelediği müjdeyle beraber binlerce borçlunun borcuna af gelmiş olacak. Hal böyleyken ise "Vergi affı çıktı mı, borçları silindi mi, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçileceği bildirilmişti. Peki, Vergi affı çıktı mı, borçları silindi mi, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…