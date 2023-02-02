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Giriş Tarihi: 02.02.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 18:11

VERGİ AFFI çıktı mı, ne zaman yasalaşacak, vergi borçları silindi mi? Vergi borcu affı başvurusu nasıl yapılır, neleri kapsıyor?

Vergi affı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en kapsamlı borç yapılandırma paketi müjdesini vermişti. Düzenlemeye ilişkin detaylar ise Bakan Nebati tarafından açıklanmıştı. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve cezaların silinmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu gelişme sonrası ''Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, vergi borçları silindi mi?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki Vergi borcu affı başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar yapılandırılacak? İşte 2023 Vergi affı son durum gelişmeleri ve yürürlük tarihi...

Vergi affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor, vergi borçları silindi mi?

Vergi affı son durum ve yürürlük tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile ilgili beklenen haber geldi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu noktada borcu olan vatandaşlar, ''Vergi borçları silindi mi, borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Af kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi dairelerine ödenmeyen vergi, ceza ve faiz borçlarının tahsili yapılmayacak olup yapılandırılan borçlar için taksitle ödeme imkanı getirilecek. Peki, Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? İşte, 2023 vergi affı başvuru işlemleri ve son durum…

Vergi affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor, vergi borçları silindi mi?

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERLERİ: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar kapsama dahil ediliyor.

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Vergi affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor, vergi borçları silindi mi?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarından düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler ve vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar yapılandırılacak.

Vergi affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor, vergi borçları silindi mi?

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da kesinleşmiş alacak olarak yapılandırılacak.

Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, ürünlerinde kullanmaları gereken özel etiket ve işaretleri kullanabilmeleri için yapılandırılan ve vadesi 1 Mart 2016'dan sonra gelen Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ve vadesi 1 Ekim 2020'den sonra gelen katma değer vergisi ile bu vergilere ait beyannameden doğan damga vergisinin tamamının ödenmesi şartı getiriliyor.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları ile aldığı bazı paylar ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma payı alacakları ve YİKOB'ların alacakları yapılandırılacak.

Vergi affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor, vergi borçları silindi mi?

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerden, diğer şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

Söz konusu kurumların kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları da teklifin kapsamında yer alıyor. Buna göre, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar, istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş veya karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar da yapılandırılacak.

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