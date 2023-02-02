Vergi affı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en kapsamlı borç yapılandırma paketi müjdesini vermişti. Düzenlemeye ilişkin detaylar ise Bakan Nebati tarafından açıklanmıştı. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve cezaların silinmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu gelişme sonrası ''Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, vergi borçları silindi mi?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki Vergi borcu affı başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar yapılandırılacak? İşte 2023 Vergi affı son durum gelişmeleri ve yürürlük tarihi...