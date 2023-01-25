Borç yapılandırma paketi son dakika gelişmeleri ile borçluların yakın takibinde. Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vergi ve prim borçlarına ait cezalar için hazırlanan kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişme sonrası ''Vergi borçları silindi mi, vergi borcu yapılandırma kimleri kapsıyor, hangi borçlar yapılandırılacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Düzenlemeye ilişkin detayları ise Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu. Buna göre, 48 eşit taksitle ödeme yapılacak ve idari para cezaları da yapılandırma kapsamında olacak. Peki, Vergi affı hangi borçları kapsıyor, yapılandırma kaç taksit olacak? İşte, 2023 Vergi affı son dakika haberleri ve konu ile ilgili tüm gelişmeler…