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Haberler Yaşam VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? e-devlet vergi borcu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.01.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 00:32

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? e-devlet vergi borcu sorgulama ekranı

Borç yapılandırma paketi son dakika gelişmeleri ile borçluların yakın takibinde. Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vergi ve prim borçlarına ait cezalar için hazırlanan kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişme sonrası ''Vergi borçları silindi mi, vergi borcu yapılandırma kimleri kapsıyor, hangi borçlar yapılandırılacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Düzenlemeye ilişkin detayları ise Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu. Buna göre, 48 eşit taksitle ödeme yapılacak ve idari para cezaları da yapılandırma kapsamında olacak. Peki, Vergi affı hangi borçları kapsıyor, yapılandırma kaç taksit olacak? İşte, 2023 Vergi affı son dakika haberleri ve konu ile ilgili tüm gelişmeler…

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? e-devlet vergi borcu sorgulama ekranı

Vergi affı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen borç yapılandırma paketi kapsamı ve detayları araştırılıyor. Vergi borcu yapılandırması ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi dairelerine ödenmeyen vergi, ceza ve faiz borçlarının tahsilinden vazgeçildiği aktarıldı. Bu noktada vatandaşlar, ''Vergi borçları silindi mi, borç yapılandırma ne zaman başlıyor?'' sorularını gündeme taşıdı. Vergi yapılandırma kanun teklifi ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan Bakan Nebati, 48 eşit taksitle ödeme yapılacağını belirtti. Peki, vergi affı ne zaman yasalaşacak, hangi borçları kapsıyor, yapılandırma kaç taksit olacak? İşte, vergi borcu sorgulama ve yeni düzenleme ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? e-devlet vergi borcu sorgulama ekranı

BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2023 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi.

2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsatan Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? e-devlet vergi borcu sorgulama ekranı

''Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? e-devlet vergi borcu sorgulama ekranı

VERGİ AFFI NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

''Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.

İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? e-devlet vergi borcu sorgulama ekranı

VERGİ YAPILANDIRMASI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Kanun hem Yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak.

Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle;

Vergi Daireleri

Gümrük Müdürlükleri

Sosyal Güvenlik Kurumu

Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler

İl özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz.

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