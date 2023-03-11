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Haberler Yaşam VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Teklif yasalaştı, gözler Resmi Gazete’de! Vergi affı yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek, borçlar silindi mi?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 12:33

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Teklif yasalaştı, gözler Resmi Gazete’de! Vergi affı yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek, borçlar silindi mi?

Vergi affı 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 14 milyon kişinin faydalanacağı yasa, 2 bin TL altındaki borçları silerken diğer borçlar için yapılandırma seçeneği sunacak. Bu noktada Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek sorularının yanıtı araştırılıyor. Yapılandırılacak borçlar arasında ise vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenci kredileri yer alıyor. Peki, vergi affı yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, borçlar silindi mi? İşte, 2023 Vergi affı son durum gelişmeleri ve konu hakkında tüm merak edilenler…

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Teklif yasalaştı, gözler Resmi Gazete’de! Vergi affı yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek, borçlar silindi mi?

Vergi affı yapılandırma başvuru ve ödeme tarihleri sorgulamaları başladı. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme Meclis sürecini tamamladı. 14 milyonu aşkın kişinin 521 milyar liralık borcuna yapılandırma imkânı sağlayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu düzenlemeden yararlanacak olan vatandaşlar bu noktada vergi affı yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, nasıl yapılır sorularını gündeme taşıdı. 2 bin liranın altındaki borçların silineceği bilinirken gözler yürürlük tarihi için Resmi Gazete sayısında. Peki, Vergi affı Resmi Gazetede yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, Vergi affı son dakika gelişmeleri 2023…

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Teklif yasalaştı, gözler Resmi Gazete’de! Vergi affı yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek, borçlar silindi mi?

SON DAKİKA | VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA TMBB'DEN GEÇTİ!

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

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VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Teklif yasalaştı, gözler Resmi Gazete’de! Vergi affı yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek, borçlar silindi mi?

Söz konusu yasa ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil ediliyor.

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Teklif yasalaştı, gözler Resmi Gazete’de! Vergi affı yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek, borçlar silindi mi?

VERGİ AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Vergi borcu yapılandırma kanun teklifi, 9 Mart 2023 Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Söz konusu yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konu ile ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.

VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Teklif yasalaştı, gözler Resmi Gazete’de! Vergi affı yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek, borçlar silindi mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi.

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirten Elitaş, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.

Vergi cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları, kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.

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