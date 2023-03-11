VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ 2023: Teklif yasalaştı, gözler Resmi Gazete’de! Vergi affı yapılandırma ne zaman yürürlüğe girecek, borçlar silindi mi?

Vergi affı 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 14 milyon kişinin faydalanacağı yasa, 2 bin TL altındaki borçları silerken diğer borçlar için yapılandırma seçeneği sunacak. Bu noktada Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek sorularının yanıtı araştırılıyor. Yapılandırılacak borçlar arasında ise vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenci kredileri yer alıyor. Peki, vergi affı yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, borçlar silindi mi? İşte, 2023 Vergi affı son durum gelişmeleri ve konu hakkında tüm merak edilenler…