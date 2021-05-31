Vergi affı ve yapılandırma kanun teklifi için gözler Meclis'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca kişi bu kapsamda gelecek açıklamayı merakla beklerken öte yandan teklifin maddelerine ilişkin tüm detayları merak ediyor. "Prim, idari para cezası, borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, vergi affı ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. TBMM'de gündeme taşınan yeni yasa teklifiyle beraber borçlarını Kasım ayında yapılandıran vatandaşların bu düzenlemeden tekrardan yararlanabilmesi sağlanacak. Buna göre; vergi affı ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?