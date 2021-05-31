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Haberler Yaşam Vergi borcu yapılandırma 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? Vergi affı çıktı mı, borç yapılandırma teklifi meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 19:43

Vergi borcu yapılandırma 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? çıktı mı, borç yapılandırma teklifi meclisten geçti mi?

ve yapılandırma kanun teklifi için gözler Meclis'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca kişi bu kapsamda gelecek açıklamayı merakla beklerken öte yandan teklifin maddelerine ilişkin tüm detayları merak ediyor. "Prim, idari para cezası, borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, vergi affı ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. TBMM'de gündeme taşınan yeni yasa teklifiyle beraber borçlarını Kasım ayında yapılandıran vatandaşların bu düzenlemeden tekrardan yararlanabilmesi sağlanacak. Buna göre; vergi affı ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

Vergi affı çıktı mı, borç yapılandırma teklifi meclisten geçti mi? 2021 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?

İdari para cezaları, prim ve vergi borç yapılandırma ve sicil affı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Şu sıralar mecliste görüşülen yasa teklifinin kabul edilmesiyle beraber başvuru sürecinin Ağustos sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda milyonlarca borçlu "Prim, idari para cezası, borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere AK Parti, vergi borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. İşte yapılandırma ve vergi sicil affı yasa teklifi hakkında son dakika gelişmeleri…

Vergi affı çıktı mı, borç yapılandırma teklifi meclisten geçti mi? 2021 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?

YENİ YAPILANDIRMANIN DETAYLARI

İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak.

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Vergi affı çıktı mı, borç yapılandırma teklifi meclisten geçti mi? 2021 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?

Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek. Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek.

YENİDEN BAŞVURULACAK

Daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler de yeni gelecek yapılandırmadan borçlarının yüzde 10'unu ödemiş olmak şartıyla yapılandırmadan yararlanabilecek.

Vergi affı çıktı mı, borç yapılandırma teklifi meclisten geçti mi? 2021 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?

YÜZDE 90 İNDİRİM

Yapılandırmada taksit yerine peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan enflasyon tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. Böylece sadece ana para ödenenecek.

Vergi affı çıktı mı, borç yapılandırma teklifi meclisten geçti mi? 2021 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?

İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara anaparaya eklenen enflasyon farkından yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

BELEDİYE BORÇLARI DA VAR

SGK'nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları, Tarım Bağ-Kur'lularının prim borçlarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak süretiyle SGK'ya ödenmesi gereken prim alacakları da yapılandırma kapsamında.

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