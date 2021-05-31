İdari para cezaları, prim ve vergi borç yapılandırma ve sicil affı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Şu sıralar mecliste görüşülen yasa teklifinin kabul edilmesiyle beraber başvuru sürecinin Ağustos sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda milyonlarca borçlu "Prim, idari para cezası, borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, vergi affı ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere AK Parti, vergi borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. İşte yapılandırma ve vergi sicil affı yasa teklifi hakkında son dakika gelişmeleri…