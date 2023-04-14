Haberler Yaşam VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 MODEL MODEL LİSTE: Vergisiz telefon vaadi! 11,12,13,14 Pro Pro Max Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:57

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 MODEL MODEL LİSTE: Vergisiz telefon vaadi! 11,12,13,14 Pro Pro Max Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan vergisiz cep telefonu açıklaması sonrası vergisiz iPhone fiyatları 2023 araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri arasında yüksek öğrenim öğrencilerine vergisiz cep telefonu yer alıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen telefonlar arasında iOs yazılımlı Apple ürünü olan iPhone yer alıyor. "11, 12, 13 ve 14 Pro Max vergisiz iPhone fiyatları 2023 listesi" üzerinden gençler vaat ile birlikte hangi telefonu alacaklarını seçmek istiyor. Peki, iPhone vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar