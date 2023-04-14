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Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:57

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 MODEL MODEL LİSTE: Vergisiz telefon vaadi! 11,12,13,14 Pro Pro Max Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan vergisiz cep telefonu açıklaması sonrası vergisiz iPhone fiyatları 2023 araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri arasında yüksek öğrenim öğrencilerine vergisiz cep telefonu yer alıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen telefonlar arasında iOs yazılımlı Apple ürünü olan iPhone yer alıyor. "11, 12, 13 ve 14 Pro Max vergisiz iPhone fiyatları 2023 listesi" üzerinden gençler vaat ile birlikte hangi telefonu alacaklarını seçmek istiyor. Peki, iPhone vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 MODEL MODEL LİSTE: Vergisiz telefon vaadi! 11,12,13,14 Pro Pro Max Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yüksek öğrenim öğrencilerine vergisiz cep telefonu bulunuyor. Bu noktada 11, 12, 13 ve 14 Pro Max vergisiz iPhone fiyatları 2023 araştırması başladı.

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 MODEL MODEL LİSTE: Vergisiz telefon vaadi! 11,12,13,14 Pro Pro Max Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

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VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 MODEL MODEL LİSTE: Vergisiz telefon vaadi! 11,12,13,14 Pro Pro Max Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 MODEL MODEL LİSTE: Vergisiz telefon vaadi! 11,12,13,14 Pro Pro Max Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 MODEL MODEL LİSTE: Vergisiz telefon vaadi! 11,12,13,14 Pro Pro Max Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL

iPhone SE 64 GB

Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL

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