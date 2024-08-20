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Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:59

VGM BURS BAŞVURU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 burs başvuruları ne zaman, ödemeleri ne kadar?

Okulların açılmasına kısa bir kala Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu başvuru tarihi sorgulanmaya başladı. İlk, orta ve yüksek öğrenim için yapılan burs ödemesi ve ödeme tutarı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna dair detaylar VGM resmî sitesinde yayımlanıyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, ödemeleri ne kadar, nereden başvurulur? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları

VGM BURS BAŞVURU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 burs başvuruları ne zaman, ödemeleri ne kadar?

VGM burs takvimi, yeni eğitim öğretim dönemi için sorgulanmaya başladı. Burs ödemeleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademelerinde gerçekleştiriliyor. Vakıf ve Ziraat bankası üzerinden gerçekleştirilen öğrenim desteği başvuruları için geri sayım başladı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman?

VGM BURS BAŞVURU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 burs başvuruları ne zaman, ödemeleri ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim yılı için henüz burs başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Yeni eğitim yılında da aynı tarih aralığında başvuruların alınması bekleniyor.

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VGM BURS BAŞVURU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 burs başvuruları ne zaman, ödemeleri ne kadar?

VGM BURSU NE KADAR?
Yeni eğitim yılı için güncel burs tutarlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştı.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 burs başvuruları ne zaman, ödemeleri ne kadar?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 burs başvuruları ne zaman, ödemeleri ne kadar?

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

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