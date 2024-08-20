VGM BURS BAŞVURU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 burs başvuruları ne zaman, ödemeleri ne kadar?

VGM BURSU NE KADAR?

Yeni eğitim yılı için güncel burs tutarlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştı.