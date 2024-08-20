Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
13:59
VGM BURS BAŞVURU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 burs başvuruları ne zaman, ödemeleri ne kadar?
Okulların açılmasına kısa bir kala Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu başvuru tarihi sorgulanmaya başladı. İlk, orta ve yüksek öğrenim için yapılan burs ödemesi ve ödeme tutarı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna dair detaylar VGM resmî sitesinde yayımlanıyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, ödemeleri ne kadar, nereden başvurulur? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları