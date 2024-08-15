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Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:03

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç TL?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul, lisans, ön lisans ya da lisansüstü eğitim gören öğrencilere verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu için 2024-2025 başvuruları gündemde. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç TL? İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ve şartları!

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç TL?

Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken burs başvuruları da gündem geliyor. VGM burs ödemeleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademelerinde olan öğrencilere ödeniyor. Vakıf ve Ziraat bankalarından yapılan ödemeler öğrencilerin hesaplarına düzenli olarak aktarılıyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu!

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç TL?

VGM BURSU NE KADAR?

Yeni eğitim yılı için güncel burs tutarlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştı.

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VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç TL?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı için henüz burs başvuru takvimi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.

Yeni eğitim yılında da aynı tarih aralığında başvuruların alınması bekleniyor.

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç TL?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç TL?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

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