VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç TL?

Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken burs başvuruları da gündem geliyor. VGM burs ödemeleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademelerinde olan öğrencilere ödeniyor. Vakıf ve Ziraat bankalarından yapılan ödemeler öğrencilerin hesaplarına düzenli olarak aktarılıyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl başvurulur? 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu!