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Haberler Yaşam VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:41

VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

VGM burs başvuru ekranı üniversiteli öğrencileri için açık durumda. Ortaöğrenim için ise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Bu yıl VGM burs ücreti/fiyatı da belli oldu. Resmi siteden paylaşılan bilgiler ışığında yükseköğrenim VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor sorusu yanıt arıyor. VGM burs başvuru tarihleri 2022 – 2023, bu hafta içerisinde sona erecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor sorusu, öğrenciler tarafından yanıt arıyor. VGM burs sonuçları sorgulama ekranı için bekleyiş sürerken, yükseköğrenim burs başvuruları devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları bu hafta bitecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…

VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

21 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru formu aktif olarak kalacak. VGM burs şartlarını yerine getirmek adına burs başvuru formunda T.C. Kimlik Numarası, Baba Adı, İsim – Soy isim ve T.C. Kimlik Kartı Seri – No bilgileri isteniyor.

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VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Burs şartları arasında ise öğrencilik halinin devam edip etmediği tespit ediliyor. Eğitim yılı içerisindeki not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00'ın altında olması ise başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olur. Öğrenci hakkında kararlaştırılmış hapis cezası bulunması ise başvuru için engel teşkil ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

VGM burs başvuruları sonuçlarının bu yıl da ocak ayında açıklanması bekleniyor.

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