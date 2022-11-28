Haberler Yaşam VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:41

VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman? Lise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

VGM burs başvuru ekranı üniversiteli öğrencileri için açık durumda. Ortaöğrenim için ise VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Bu yıl VGM burs ücreti/fiyatı da belli oldu. Resmi siteden paylaşılan bilgiler ışığında yükseköğrenim VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor sorusu yanıt arıyor. VGM burs başvuru tarihleri 2022 – 2023, bu hafta içerisinde sona erecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte detaylar…