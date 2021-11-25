VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları için binlerce öğrenci geri sayıma geçti. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlanmıştı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. Öte yandan yükseköğrenim başvuru sonuçları KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Buna göre; VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve sürece dair bilgiler…