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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:36 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 07:37

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları için binlerce öğrenci geri sayıma geçti. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlanmıştı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. Öte yandan yükseköğrenim başvuru sonuçları KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Buna göre; VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve sürece dair bilgiler…

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

VGM burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakın mercekten takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. KYK bursu alan öğrenciler VGM bursundan faydalanamaz. Bu nedenle, burs almaya hak kazanan öğrencilerin tespit edilmesi için öncelikle KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli olmadı. VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

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VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

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