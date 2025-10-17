Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, 2025-2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Gözler vgm.gov.tr’de!
Giriş Tarihi: 17.10.2025 12:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 12:31

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere karşılıksız burs sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kapsamdaki başvuruları geçtiğimiz haftalarda aldı. 15 Ekim'de tamamlanan başvuru sürecinin ardından pek çok öğrenci ve veli VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, 2025-2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte başvuru değerlendirme süreci ve sonuç tarihi hakkında detaylar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı VGM, ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde alımı tamamlanan başvuruların sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vgm.gov.tr'de erişime açılacak. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, 2025-2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar;

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 15 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) genellikle başvuru sürecinin bitiminden 4 ila 6 hafta sonra sonuçları açıklıyor.

Bu takvime göre, 2025 VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının kasım ayının sonu ile aralık ayının ilk haftası arasında duyurulması bekleniyor. Resmî açıklama henüz yapılmadı ancak sonuçlar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yükseköğrenim, ön lisans, lisans ve yabancı uyruklu öğrenciler için VGM burs sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini girerek burs sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı:

- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

- Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)

ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği'nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)'ya göre değerlendirilmekte ve illerdeki açık kontenjanlarımız nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır.

YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.

Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan "Burs Başvuru Kılavuzlarını" başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan "Burs Başvuru Kılavuzları"na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.