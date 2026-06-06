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Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktöründen ilk mesaj!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:24
Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktöründen ilk mesaj!
Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı ve İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile el sıkıştı. Siyah-beyazlı kulübün KAP bildiriminin ardından başarılı teknik adam İstanbul'a geldi. Futbolseverler ise Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı sorularına yanıt aramaya başladı.