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Haberler Yaşam Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:07

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Vizontele Tuuba filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Tarık Akan, Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan oturuyor. 2003yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Vizontele Tuuba filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Vizontele Tuuba film hakkında merak edilenler…

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Bu aksam Star TV'de yayınlanacak Vizontele Tuuba filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan komedi türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?
1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı. Çekim platosunun inşaatında bir ay boyunca günde 85 kişi çalıştı. Filmin Ankara'da geçen sahneleri, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi

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Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?
Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan: Deli Emin
Tarık Akan: Güner Sernikli
Altan Erkekli: Başkan Nazmi
İclal Aydın: Reyhan
Demet Akbağ: Sıti Ana
Tuba Ünsal: Tuba Sernikli
Tolga Çevik: Nazif
İdil Fırat: Aysel Sernikli
Salih Kalyon: Casım

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Erdal Tosun: Manav Şehmus
Cezmi Baskın: Latif
Nejat Uygur: Hacı Zübeyir
Deniz Akkaya: Deniz Kızı
Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı
Ata Demirer: Telekutucu
Yasemin Ergene: Aynur

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