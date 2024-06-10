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Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
14:07
Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Vizontele Tuuba filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Tarık Akan, Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan oturuyor. 2003yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Vizontele Tuuba filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Vizontele Tuuba film hakkında merak edilenler…