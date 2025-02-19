Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…

EN SON AĞRI KESİCİ İÇMİŞTİ…

Bursa'ya geldiği ilk günlerde yaşadığı uyum sorunu nedeniyle uyku ilacı alan Lopez, 28 Ağustos 2024'te idmana katıldıktan sonra, aynı apartmanda kaldığı takım arkadaşı olan Julia Szczurowska ile evlerinin yakınındaki restoranda, mantarlı tavuk salata yedi. Daha sonra ağrı kesici 2 hap içen Porto Rikolu voleybolcu, evine gidip saat 23.00 ile 00.00 arasında arkadaşlarına mesajlar gönderdi.