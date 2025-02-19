Haberler
Yaşam
Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:27
Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…
Bursa'da Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Lopez'in otopsi raporu açıklandı. İşte detaylar…