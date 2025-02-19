Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:27

Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…

Bursa'da Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Lopez'in otopsi raporu açıklandı. İşte detaylar…

DHA
Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağustos ayında, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i transfer etti.

Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…

Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi. Kulüp, Lopez'in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki apartmandan 3 ayrı daire kiraladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…

EN SON AĞRI KESİCİ İÇMİŞTİ…

Bursa'ya geldiği ilk günlerde yaşadığı uyum sorunu nedeniyle uyku ilacı alan Lopez, 28 Ağustos 2024'te idmana katıldıktan sonra, aynı apartmanda kaldığı takım arkadaşı olan Julia Szczurowska ile evlerinin yakınındaki restoranda, mantarlı tavuk salata yedi. Daha sonra ağrı kesici 2 hap içen Porto Rikolu voleybolcu, evine gidip saat 23.00 ile 00.00 arasında arkadaşlarına mesajlar gönderdi.

Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…

İDMANA KATILMAYINCA, ÇİLİNGİRLE EVE GİRİLDİ

Pilar Marie Victoria Lopez, ertesi gün idmana katılmadı. Kendisine telefonla ulaşamayan kulüp görevlileri evine gitti. Kapı açılmayınca çilingir çağıran görevliler içeri girdiklerinde, sporcuyu yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Voleybolcu Marie Victoria Lopez neden öldü? Otopsi raporunda dikkat çeken detay: Ağrı kesici ve…

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Pilar Marie Victoria Lopez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Voleybolcunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin evde yaptığı araştırmada, intihar, uyuşturucu kullanma ve cinayet şüphesine ise rastlanmadı.

SON DAKİKA