Haberler Yaşam Washington’da ‘bağırışmalı’ görüşme: Kapalı kapılar ardında kriz patlak verdi! Zelenskiy’i Putin’le tehdit etti
Giriş Tarihi: 20.10.2025 13:34

Washington’da ‘bağırışmalı’ görüşme: Kapalı kapılar ardında kriz patlak verdi! Zelenskiy’i Putin’le tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki gizli toplantı gergin anlara sahne oldu. Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in söylemlerini tekrarladığı, görüşme boyunca sık sık hakaret ettiği ve cephe hattı haritalarını fırlattığı bildirildi.

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Beyaz Saray'da yapılan gizli bir toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i azarlayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "isterse Ukrayna'yı yok edebileceği" uyarısında bulundu.

TRUMP SÜREKLİ "HAKARET ETTİ"

Trump ile Zelenskiy arasındaki üç saatlik görüşme, Trump'ın bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleşti ve kaynaklara göre "bağırışmaların" yaşandığı, Trump'ın "sürekli hakaret ettiği" bir ortama dönüştü.

PUTİN'İN DİLİNİ KULLANDI

Kaynaklar, Trump'ın toplantı sırasında Ukrayna cephe hattını gösteren haritaları da reddederek, Zelenskiy'e Donbas bölgesini Rusya'ya bırakmasını söylediğini belirtti.

Bir Avrupalı yetkiliye göre, Trump'ın kullandığı dil ve söylem Putin'in görüşlerini büyük ölçüde yansıtıyordu.

Trump, Putin'in kendisine Ukrayna savaşının aslında bir "savaş değil, özel bir operasyon" olduğunu söylediğini de Zelenskiy'e bildirdi.

"EĞER İSTERSE SENİ YOK EDER"

Yetkili, Trump'ın Zelenskiy'e "Eğer (Putin) isterse, seni yok eder" dediğini aktardı.

TRUMP HARİTALARI FIRLATTI

Ayrıca Trump'ın cephe hattı haritalarını bir kenara fırlattığı belirtildi. ABD Başkanı'nın "Bu kırmızı çizgi neymiş, bilmiyorum. Ben oraya hiç gitmedim. diyerek haritayı küçümsediği de bildirildi.

ZELENSKİY'İN MORALİ BOZULDU

Bir başka yetkili ise, toplantı sonrası Zelenskiy'nin "oldukça olumsuz" bir ruh halinde olduğunu söyledi.

Haberde, Zelenskiy'in görüşmedeki ana hedefinin, Rusya'yı hedef alabilecek güçlü Tomahawk füzelerini elde etmek olduğu bildirildi.

Ancak Trump, Rusya ve Ukrayna'ya savaşı mevcut cephe hattında sona erdirmeleri çağrısında bulundu.

Trump, toplantıdan kısa bir süre sonra Truth Social hesabında şunları paylaştı:

"Artık yeterince kan döküldü. Toprak sınırları savaş ve cesaretle belirlendi. Bulundukları yerde dursunlar. Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarih versin! Artık ne kurşun ne ölüm, ne de sürdürülemez maliyetler."

Zelenskiy de gazetecilere, savaşın sona ermesi gerektiğini belirterek, "Trump ile aynı fikirdeyim evet, her iki taraf da durmalı. Ama aramızdaki bu mesele Putin'le ilgili, çünkü savaşı biz başlatmadık." ifadelerini kullandı.

"YİNE DE 'HAYIR' DEMEMESİ İYİ"

Ukrayna lideri, Beyaz Saray'daki görüşmeden eli boş ayrılsa da Trump'ın Tomahawk füzeleri konusunda kesin bir "hayır" dememiş olmasının yine de olumlu olduğunu bildirdi.

NBC'nin "Meet the Press" programına konuşan Zelenskiy, "Bugün için, yine de 'hayır' dememesi iyi. Tomahawk'lar Ruslar için çok hassas bir konu. Putin, ABD'nin bize Tomahawk göndermesinden korkuyor. Ve gerçekten onları kullanmamızdan korktuğunu düşünüyorum." dedi.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın ABD'ye kendi geliştirdiği drone teknolojisini Amerikan silahlarıyla takas etmeyi teklif ettiğini açıkladı.

Trump da Washington ile Kiev arasında böyle bir değiş tokuş konusunun görüşüldüğünü doğruladı.