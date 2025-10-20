Washington’da ‘bağırışmalı’ görüşme: Kapalı kapılar ardında kriz patlak verdi! Zelenskiy’i Putin’le tehdit etti

Ancak Trump, Rusya ve Ukrayna'ya savaşı mevcut cephe hattında sona erdirmeleri çağrısında bulundu.

Trump, toplantıdan kısa bir süre sonra Truth Social hesabında şunları paylaştı:

"Artık yeterince kan döküldü. Toprak sınırları savaş ve cesaretle belirlendi. Bulundukları yerde dursunlar. Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarih versin! Artık ne kurşun ne ölüm, ne de sürdürülemez maliyetler."