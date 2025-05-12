Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Addams ailesinin karanlık ve gizemli dünyasını yeniden izleyiciyle buluşturacak olan dizi, Steve Buscemi, Lady Gaga ve Thandiwe Newton gibi isimleri de kadrosuna katarak büyük heyecan yarattı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Wednesday yeni sezon tarihi ve tüm detaylar.