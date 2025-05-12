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Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:04
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:04
Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in büyük ilgi gören yapımlarından Wednesday, uzun süredir beklenen 2. sezonuyla geri dönüyor. Gotik tarzı, karanlık atmosferi ve sıra dışı karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, yayınlanan ilk fragmanla birlikte yeni sezon tarihini de resmen açıkladı. İlk sezonuyla dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkisi altına alan dizi ikinci sezonunda da iki parça halinde izleyiciyle buluşacak. Fenomen diziye dair gelişmeleri yakından takip eden hayranlar, "Wednesday 2. sezon ne zaman?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. İşte, Wednesday 2. sezon yayın tarihi ve yeni sezona dair öne çıkan detaylar…