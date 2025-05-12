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Haberler Yaşam Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:04

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in büyük ilgi gören yapımlarından Wednesday, uzun süredir beklenen 2. sezonuyla geri dönüyor. Gotik tarzı, karanlık atmosferi ve sıra dışı karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, yayınlanan ilk fragmanla birlikte yeni sezon tarihini de resmen açıkladı. İlk sezonuyla dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkisi altına alan dizi ikinci sezonunda da iki parça halinde izleyiciyle buluşacak. Fenomen diziye dair gelişmeleri yakından takip eden hayranlar, "Wednesday 2. sezon ne zaman?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. İşte, Wednesday 2. sezon yayın tarihi ve yeni sezona dair öne çıkan detaylar…

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Addams ailesinin karanlık ve gizemli dünyasını yeniden izleyiciyle buluşturacak olan dizi, Steve Buscemi, Lady Gaga ve Thandiwe Newton gibi isimleri de kadrosuna katarak büyük heyecan yarattı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Wednesday yeni sezon tarihi ve tüm detaylar.

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday 2. sezonu ile seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak.

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Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR

Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor.

Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON, 6 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarını konu alıyor. Zeki, alaycı ve kendine has siyah-beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, akademide yeni dostlar ve düşmanlar edinirken, meraklı kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Zekâsının yanı sıra, ardında gerçekleşen gizemli cinayetleri çözmeye koyulacak olan Wednesday, izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunuyor.