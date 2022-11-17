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Haberler Yaşam Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp'tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:10

Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp'tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Whatsapp anket açma oluşturma özelliği ile gündemdeki yerini aldı. Yeni güncelleme ile beraber kullanıcılar grup sohbetlerinde çeşitli konularda anketler açabilecek. Bu noktada ise "Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Kişiler bu yeni özellikle grup katılımcılarına sorular oluşturarak cevabını öğrenebilecek. Peki, Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? İşte yeni özelliğe dair merak edilen o detaylar.

Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp’tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!

Whatsapp anket açma oluşturma özelliği yeni güncelleme ile gerek İOS gerekse Android işletim sistemli telefonlarda yerini aldı. Popüler mesajlaşma uygulamasındaki bu yeni özelliği kullanmak isteyen vatandaşlar ise "Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Whatsapp'ın yeni özellik eklentisi hakkında merak edilen tüm bu detaylar.

Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp’tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!

WHATSAPP'TAN ANKET AÇMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ta anket oluşturma özelliği mobil veya web sürümde eklenti menüsünde seçeneklerden biri olarak yer alıyor.

NASIL KULLANILIR?

Özellik gerek İOS gerekse Android fark etmeksizin tüm telefonlarda kullanılabilecek.

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Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp’tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!

Öncelikle yapmanız gereken Medya paylaşım seçeneği üzerine tıklamak, buradan 'Anket' özelliğine tıkladığınızda oluşturma ekranını da açmış olacaksınız.

Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp’tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!

Ardından ise istediğiniz konuyla ilgili soru ve cevap şıkları oluşturabiliyorsunuz.

Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp’tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!

Sorunuzu ve cevaplarınızı yazdıktan sonra 'Gönder' butonu aktif olacak ve anketinizi paylaşabileceksiniz.

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