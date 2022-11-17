Haberler Yaşam Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp'tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!

Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:10

Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp'tan yeni anket oluşturma eklentisi dikkat çekti!

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Whatsapp anket açma oluşturma özelliği ile gündemdeki yerini aldı. Yeni güncelleme ile beraber kullanıcılar grup sohbetlerinde çeşitli konularda anketler açabilecek. Bu noktada ise "Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Kişiler bu yeni özellikle grup katılımcılarına sorular oluşturarak cevabını öğrenebilecek. Peki, Whatsapp anket açma oluşturma özelliği nasıl kullanılır? İşte yeni özelliğe dair merak edilen o detaylar.