WhatsApp mesajlar ve resimler neden gitmiyor, sorun ne zaman düzelecek? 20 Mart WhatsApp mesaj ve fotoğraf iletilememe sorunu

20 Mart itibarıyla da WhatsApp bağlantı sorunları devam ediyor. Birçok kişi, uygulamaya erişim sağlarken "Bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı aldığını belirtiyor. Mesajları ve fotografları iletilemeyen kullanıcılar, bu sorunun kaynağını araştırarak çözüm arıyor. Peki, WhatsApp neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, WhatsApp bağlantı problemleriyle ilgili son gelişmeler...