Haberler
Yaşam
WhatsApp mesajlar ve resimler neden gitmiyor, sorun ne zaman düzelecek? 20 Mart WhatsApp mesaj ve fotoğraf iletilememe sorunu
Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
10:53
WhatsApp mesajlar ve resimler neden gitmiyor, sorun ne zaman düzelecek? 20 Mart WhatsApp mesaj ve fotoğraf iletilememe sorunu
Popüler haberleşme uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu devam ediyor. Birçok kişi, mesajlarının ve fotograflarının iletilmediğini, yalnızca tek tikte kaldığını ve uygulamaya erişimde zorlandığını bildirdi. Kullanıcılar, uygulamanın açılmaması ve mesaj ve resim iletimi konusunda yaşanan aksaklıklarla ilgili çözüm sürecini yakından takip ediyor. Peki; WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp mesaj ve fotoğraf neden iletilmiyor, son durum ne? İşte, detaylar.