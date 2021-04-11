HaberlerYaşamXiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 15:24Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 15:26
Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?
Xiaomi Android ve arayüz güncellemeleri konusunda sıkı bir politika izliyor. Bir süreden beridir Çinli teknoloji devi MIUI 12.5 güncellemesini test ediyordu. MIUI 12.5 güncellemesinin ne zaman son kullanıcılar için yayınlanacağı belli oldu. Bununla birlikte Xiaomi güncellemeyi alacak olan telefonlar listesine yeni modeller de ekledi. Peki MIUI 12.5'e güncellenecek Xiaomi telefonlar nedir? Hangi modeller güncelleme alacak? İşte merak edilen soruların cevapları...