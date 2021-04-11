Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?

Xiaomi bir yandan MIUI 13'ü geliştirmeye devam ederken, diğer yandan da MIUI 12.5 güncellemesi için düğmeye basmış durumda. Beta aşamasında olan MIUI 12.5 eğer son dakikada bir değişiklik olamazsa, 30 Nisan'dan itibaren son kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin global sürümünün de mayıs veya haziran aylarında çıkması bekleniyor.