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Haberler Yaşam Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 15:26

MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, , telefonlara güncelleme geliyor?

Android ve arayüz güncellemeleri konusunda sıkı bir politika izliyor. Bir süreden beridir Çinli teknoloji devi MIUI 12.5 güncellemesini test ediyordu. MIUI 12.5 güncellemesinin ne zaman son kullanıcılar için yayınlanacağı belli oldu. Bununla birlikte Xiaomi güncellemeyi alacak olan telefonlar listesine yeni modeller de ekledi. Peki MIUI 12.5'e güncellenecek Xiaomi telefonlar nedir? Hangi modeller güncelleme alacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?

bir yandan MIUI 13'ü geliştirmeye devam ederken, diğer yandan da MIUI 12.5 güncellemesi için düğmeye basmış durumda. Beta aşamasında olan MIUI 12.5 eğer son dakikada bir değişiklik olamazsa, 30 Nisan'dan itibaren son kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin global sürümünün de mayıs veya haziran aylarında çıkması bekleniyor.

Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?

MIUI 12.5 güncellemesi MIUI 12'deki hataları ayıklarken, önemli performans iyileştirmeleri içeriyor. Ayrıca arayüzde hem görsel hem de özellik bakımından birçok değişiklik içeriyor. Peki MIUI 12.5 güncellemesini hangi telefonlar alacak? Bu sorunun da cevabı belli oldu. Lafı daha fazla uzatmadan güncellemeyi alacak telefonlar listesine bakalım.

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Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?

XIAOMI MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFON MODELLERİ

- K40/ F3/Mi 11X
-Redmi 10X 5G
-Mi 10T/ Redmi K30S
-Redmi Note 8 Pro

Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?

- 10X Pro
-Redmi Note 9 5G/ Redmi Note 9T
-Mi 10 Ultra
-Mi 9
-Redmi K30 Ultra

Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi! Hangi Xiaomi, Redmi, Poco telefonlara güncelleme geliyor?

-Mi 10 Pro
-Mi 9 Pro 5G
- K20 / Mi 9T
- Mi 10T Lite / Mi 10i / Redmi Note 9 Pro 5G

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