Yabancı plakalı araçta ruhsat sahibi yoksa, başınız derde girebilir

Yaklaşık 5 bin lira ceza ile birlikte zamanın çoğunu araç işlemleri için geçirdiğini belirten Temam, kendisi gibi gurbetçilerin de hataya düşmemesi için uyarılarda bulundu. Temam, "Bunun olmasını hiç istemezdim ben buraya tatil yapmak, ailemi yakınlarımı görmek için geldim. Yurt dışından gelenlerin birçoğu kanunu bilmiyor. Türkiye Gümrük Kanununa göre; birinci sınıf akraba olmadığımdan dolayı aracı kullanma şansım yokmuş. Gelinimin arabasını ben kullanamıyormuşum. Bu nedenle bize ceza kestiler. Gurbetçiler olarak lütfen bu konuya dikkat edelim ceza almayalım. Gümrükte bu anlamda bir bildirim verilmedi" dedi.