Yabancı sinema RAMBO: SON KAN bu akşam TV’de! Rambo: Son Kan filmi konusu ne, oyuncuları kim?

RAMBO: SON KAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Rambo: Son Kan filminde, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışmaktadır. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur.