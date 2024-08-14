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Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:02

Yabancı sinema RAMBO: SON KAN bu akşam TV’de! Rambo: Son Kan filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Adrian Grunberg'un oturduğu Rambo: Son Kan bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor! Rambo: Son Kan filminin konusu ve oyuncuları film tutkunları tarafından araştırılıyor. 2019 yapımlı Rambo: Son Kan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda hangi isimler var? Konuya dair merak edilenler ve daha fazlası haberin detaylarında…

Yabancı sinema RAMBO: SON KAN bu akşam TV’de! Rambo: Son Kan filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Sinemaseverlerin ilk olarak 2019 yılında beyazperdede izlediği filmle ATV ekranlarında buluşacak olan izleyicilerin filme ilişkin araştırmalar sürüyor. Başrollerini Sylvester Stallone, Paz Vega gibi öenmli atörlerin paylaştığı Rambo: Son Kan filmi yabancı sinema izleyicileri tarafından büyük bir ilgi görüyor. 14 Ağustos 20:00'da ATV Rambo: Son Kan filminin konusu ne, filmde hangi aktörler yer alıyor?

Yabancı sinema RAMBO: SON KAN bu akşam TV’de! Rambo: Son Kan filmi konusu ne, oyuncuları kim?

RAMBO: SON KAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Rambo: Son Kan filminde, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışmaktadır. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur.

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Yabancı sinema RAMBO: SON KAN bu akşam TV’de! Rambo: Son Kan filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır.

Yabancı sinema RAMBO: SON KAN bu akşam TV’de! Rambo: Son Kan filmi konusu ne, oyuncuları kim?

RAMBO: SON KAN OYUNCU KADROSU

Sylvester Stallone
Sergio Peris-Mencheta
Paz Vega
Yvette Monreal
Adriana Barraza
Yabancı sinema RAMBO: SON KAN bu akşam TV’de! Rambo: Son Kan filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Tüm sinemaseverler Rambo: Son Kan filmini bu akşam 20:00'da ATV ekranlarından izleyebilir.

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