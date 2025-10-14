Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri
Giriş Tarihi: 14.10.2025 15:47

Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri

Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirleri, tarih, kültür ve estetik anlayışını ustaca bir araya getirir. Şair, bireysel duyguların ötesinde milletin ruhunu ve geçmişini yansıtarak, şiirlerinde hem gelenekle bağ kurar hem de evrensel değerleri işler. Anadolu'nun ve Osmanlı mirasının zenginliğini dizelerine taşıyan Beyatlı, sanatın halkla bağını koparmadan, yüksek bir estetik anlayışla sunulması gerektiğini savunur. İşte, Yahya Kemal Beyatlı'nın en ünlü şiirleri ve sözleri.

Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri

Yahya Kemal Beyatlı, Türk edebiyatında millî ruhu ve estetik anlayışı en derin biçimde harmanlayan şairlerden biridir. Şiirlerinde tarih, kültür ve millet bilincini ustalıkla işlerken, aynı zamanda bireysel duyguların ve estetik zevkin de önemini vurgular. Beyatlı, sanatın yalnızca süsleyici bir unsur değil, toplumun ruhunu ve değerlerini yansıtan bir araç olduğunu savunur. İşte Yahya Kemal Beyatlı'nın en ünlü şiirleri, sözleri ve onların anlam dünyasına dair inceleme…

Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri

SESSİZ GEMİ

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu.
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden.
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri

HAZAN BAHÇELERİ

Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş
Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş
Son demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuş
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri

VUSLAT

Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar,

Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı,
Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı.

Gördükleri rü'ya,ezeli bahçedir aşka;
Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka,

Bülbülden o eğlencede feryad işitilmez,
Gül solmayı,mehtab azalıp bitmeği bilmez;

Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi,
Zenginler o cennette fakirlerle müsavi;

Sevdaları hulyalı havuzlarda serinler,
Sonsuz gibi bir fıskiye ahengini dinler.

Bir ruh o derin bahçede bir def'a yaşarsa,
Boynunda onun kolları,koynunda o varsa,

Dalmışsa,onun saçlarının rayihasiyle.
Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle;

Yıldızları boydan boya doğmuş gibi, varlık,
Bir mu'cize halinde,o gözlerdedir artık;

Kanmaz en uzun buseye,öptükçe susuzdur.
Zira susatan zevk o dudaklardaki tuzdur;

İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan,
Bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan.

Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler.
Bir gün, nereden,hangi tesadüfle gelirler?

Aşk onları sevk ettiği günlerde,kaderden,
Rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden;

Geldikleri yol... Ömrün ışıktan yoludur o:
Alemde bir akşam ne semavi koşudur o!

Dört atlı o gerdune gelirken dolu dizgin,
Sevmiş iki ruh,ufku görürler daha engin.

Simaları gittikçe parıldar bu zaferle,
Gök her tarafından donanır meş'alelerle.

Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar,

Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda,
-Zalim saat ihmal edilen vakti çalar da-

Bir an uyanırlarsa leziz uykularından,
Baştan başa,her yer kesilir kapkara zindan.

Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak,
Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak.

Ey talih! Ölümden de beterdir bu karanlık;
Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık;

Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!
Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!

Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri

BAŞKA BİR TEPEDEN

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görünür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri

EZAN

Emr-i bülendsin ey Ezan-ı Muhammedi.
Kafi değl sadana Cihan-ı Muhammedi.
Sultan Selim-i Evvel'i ram etmeyip ecel,
Fethetmeliydi alemi Şan-ı Muhammedi.
Gök nura garkolur nice yüzbin minareden
Şehbal açınca Ruh-u Revan-ı Muhammedi
Ervah cümleten görür Allah-ü Ekber'İ
Akseyleyince arşa Lisan-ı Muhammedi

Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri - Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiirleri ve Sözleri

RİNDLERİN ÖLÜMÜ

Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış;
Yeniden hergün açarmış kanayan rengiyle,
Gece,bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle.

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter,
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.