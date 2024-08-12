YALAN 10. BÖLÜM İZLE HD EKRANI | Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izletek parça, kesintisiz

YALAN SON BÖLÜM KONUSU

Kerim ve Duru'yu yakalayan Hazal deliye döner. Onları ayırmaya çalışan Melike iki kızı da teselli edemez. Hazal, Duru ve Kerim'e olan öfkesini Melike'den çıkarır. Zehra ve Melike bir kez daha Hazal yüzünden karşı karşıya gelir. Duru öğrendiği tüm gerçekler ve yaptıklarının yol açtığı beklenmedik etkilerle herkesten uzaklaşmayı seçerken, Haluk da Duru hakkındaki gerçeklere bir adım daha yaklaşır.