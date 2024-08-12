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Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:02

YALAN 10. BÖLÜM İZLE HD EKRANI | Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izletek parça, kesintisiz

Yalan 10. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerinde Aslıhan Güner, Eylül Tumbar ve Feyyaz Duman gibi sevilen isimleri buluşturan yapım yeni bölümü ile her Pazartesi seyirci ile buluşuyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin son bölümünü izlemek isteyen diziseverler ekran başında yerini aldı. Yalan son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. İşte Yalan 10. bölüm izle ekranı ve son bölümden detaylar haberimizde...

YALAN 10. BÖLÜM İZLE HD EKRANI | Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izletek parça, kesintisiz

Kanal D ekranı ile takip edilen Yalan 10. bölüm izle için arama motorları çalıştırılıyor. 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü seyirci ile buluşan yapımın yeni bölümünde Kerim ve Duru'yu yakalayan Hazal deliye döner. Onları ayırmaya çalışan Melike iki kızı da teselli edemez. Yalan son bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, Yalan 10. Bölüm izle tek parça, HD, kesintisiz seçenekleri...

YALAN 10. BÖLÜM İZLE HD EKRANI | Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izletek parça, kesintisiz

YALAN 10. BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Yalan yeni bölümü ile ekrana geliyor.

12 Ağustos tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

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YALAN 10. BÖLÜM İZLE HD EKRANI | Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izletek parça, kesintisiz

YALAN SON BÖLÜM KONUSU

Kerim ve Duru'yu yakalayan Hazal deliye döner. Onları ayırmaya çalışan Melike iki kızı da teselli edemez. Hazal, Duru ve Kerim'e olan öfkesini Melike'den çıkarır. Zehra ve Melike bir kez daha Hazal yüzünden karşı karşıya gelir. Duru öğrendiği tüm gerçekler ve yaptıklarının yol açtığı beklenmedik etkilerle herkesten uzaklaşmayı seçerken, Haluk da Duru hakkındaki gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

YALAN 10. BÖLÜM İZLE HD EKRANI | Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izletek parça, kesintisiz

Kadir'in sırlarını bildiğini anlayan Hülya'nın ortalığı birbirine katmasıyla, Kerim tam anlamıyla köşeye sıkışır ve Amerika'ya gitmeye karar verir. Melike, Kerim'in sırrını öğrenince ona karşı yumuşasa da Kerim'in kararlı bir şekilde yüzüğü bırakmasıyla korktuğu başına gelir; Hazal çığırından çıkmıştır.

YALAN 10. BÖLÜM İZLE HD EKRANI | Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izletek parça, kesintisiz

Bir türlü Kadir'e yanaşamayan Seher, Cengiz'le beklenmedik bir ittifak kurar. Melike'nin Duru'ya karşı duygularının en beklenmedik anda ortaya çıkmasıyla, Haluk her şeyin sonunu getirecek adımı atar. Artık gerçeği ortaya dökmelidir.

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