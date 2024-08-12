YALAN 10. BÖLÜM İZLE HD EKRANI | Kanal D ekranı ile Yalan son bölüm izletek parça, kesintisiz

Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
21:02
Yalan 10. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerinde Aslıhan Güner, Eylül Tumbar ve Feyyaz Duman gibi sevilen isimleri buluşturan yapım yeni bölümü ile her Pazartesi seyirci ile buluşuyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin son bölümünü izlemek isteyen diziseverler ekran başında yerini aldı. Yalan son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. İşte Yalan 10. bölüm izle ekranı ve son bölümden detaylar haberimizde...