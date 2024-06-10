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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Yalan 3. Bölüm izle: Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD, tek parça
Giriş Tarihi: 10.06.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 20:00

YENİ BÖLÜM! Yalan 3. Bölüm izle: Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD, tek parça

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan 3. Bölüm izle araştırmaları ile dizi takipçilerinin gündeminde. Eylül Tumbar, Aslıhan Güner, Serra Pirinç, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi isimleri ağırlayan yapımda bir anne-kız hikayesine odaklanılıyor. İşte, 10 Haziran tarihli Yalan 3. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

YENİ BÖLÜM! Yalan 3. Bölüm izle: Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD, tek parça

Yalan 3. Bölüm izle Kanal D dizi ekranında her hafta pazartesi takip edilmeye başladı. Yaz döneminde ekranlara gelmesi beklenen yapımda genç oyuncularla tecrübeli isimler bir araya geliyor. Yeni bölümde Duru ve Melike arasında beklenmedik bir işbirliği doğuyor. İşte, Yalan son bölüm izle ekranı…

YENİ BÖLÜM! Yalan 3. Bölüm izle: Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD, tek parça

YALAN 3. BÖLÜM İZLE

10 Haziran 2024 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan

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YENİ BÖLÜM! Yalan 3. Bölüm izle: Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD, tek parça

YALAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehra'dan son anda kurtulan Melike, Hazal'ın varlığını daha fazla saklayamaz. Duru ve Melike arasında da Kerim sayesinde beklenmedik bir iş birliği doğar. Melike'nin giderek güçlenmesinden korkan Berrin ve Hülya, Melike'yi etkisiz hale getirecek bir plan kurar.

YENİ BÖLÜM! Yalan 3. Bölüm izle: Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD, tek parça

Diğer tarafta Haluk da Hazal'ı kendi cephesine çekerek, Berrin'in sakladığı gerçeklerin izini sürmeye başlar. Melike'nin Hazal'ın başını büyük bir beladan kurtarmasıyla ikilinin arasında gerçek bir sıcaklık doğar.

YENİ BÖLÜM! Yalan 3. Bölüm izle: Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD, tek parça

Diğer yandan Melike, Duru'yu da tasarım yarışması için destekler ve hep yanında olur. Yarışmanın final gecesinde Melike hayatının en büyük şaşkınlığını yaşayacaktır: Yoksa Duru kendi kızı mıdır?

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