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Haberler Yaşam Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 08.07.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 19:53

Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD

Yaz döneminde başlayan Yalan dizisi 6. bölüm izle araştırmaları ile gündemde. Her hafta Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan yapımda Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç gibi isimler yer alıyor. Bir anne-kız hikayesine odaklanan dizinin yeni bölümünde yeniden tansiyon yükseliyor. İşte, Kanal D ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD

Yalan dizisi 6. bölüm izle Kanal D ekranlarında takip ediliyor. 8 Temmuz tarihli bölümde Melike, Berrin ve Hülya ile hesaplaşıyor. Dizi takipçileri ekran başında yerlerini alıyor. Duygusal bir hikayeye odaklanan yapım yeni bölümüyle izleniyor. İşte, Yalan dizisi son bölüm izle tek parça, tamamı...

Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD

YALAN 6. BÖLÜM İZLE

8 Temmuz tarihli bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

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Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD

YALAN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Peşinden koştuğu gerçeğe ulaşmak Melike'ye mutluluk getirmez. Berrin'le de, Hülya'yla da hesaplaşır. Ama Duru'ya gerçekleri anlatmak kolay değildir. Duru da Tunç'la konuşup, Kerim'e karşı olan duygularıyla yüzleşmeye hazırlanır. Kerim ve Hazal'ın hayatındaki beklenmedik gelişme Duru'nun duygularını alt üst eder.

Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD

Melike'nin kızını sattıklarını öğrenmesiyle zor durumda kalan Hülya ve Cengiz esas büyük sırlarının ortaya çıkması korkusuyla kaçmayı planlarken, Haluk'un onlar için bambaşka planları vardır.

Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD

Hazal anne babası hakkındaki en karanlık gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşar. Melike, Berrin'in tüm engellerine rağmen Duru'ya gerçeği söyleyip, yavrusunu bağrına basmak ister. Ancak kader öyle bir oyun oynar ki, Melike ikinci defa akıl almaz bir felaketin tam ortasında kalacaktır.

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