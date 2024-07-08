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Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 08.07.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
19:53
Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD
Yaz döneminde başlayan Yalan dizisi 6. bölüm izle araştırmaları ile gündemde. Her hafta Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan yapımda Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç gibi isimler yer alıyor. Bir anne-kız hikayesine odaklanan dizinin yeni bölümünde yeniden tansiyon yükseliyor. İşte, Kanal D ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...