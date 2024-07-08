Yalan 6. bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yalan dizisi son bölüm izle full HD

Hazal anne babası hakkındaki en karanlık gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşar. Melike, Berrin'in tüm engellerine rağmen Duru'ya gerçeği söyleyip, yavrusunu bağrına basmak ister. Ancak kader öyle bir oyun oynar ki, Melike ikinci defa akıl almaz bir felaketin tam ortasında kalacaktır.