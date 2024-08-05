Yalan 9. Bölüm izle HD! Kanal D dizi ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

YALAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadir'in Aksoy Şirketine ortak olmasıyla, Aksoylar cephesinde tüm dengeler altüst olur. Tüm planın Melike tarafından yapıldığını düşünen Berrin bir yandan onu sıkıştırırken, bir yandan da yeni bir müttefik olarak gördüğü Zehra'yı ve Hazal'ı yanına çekmeye karar verir.