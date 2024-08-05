Giriş Tarihi: 05.08.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
20:02
Yalan 9. Bölüm izle HD! Kanal D dizi ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz
Kanal D ekranlarında yaz döneminde yayımlanmaya başlayan Yalan dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Eylül Tumbar, Aslıhan Güner gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta pazartesi günleri takip ediliyor. Yalan 9. Bölüm izle araştırmaları bu noktada başladı. 5 Ağustos tarihli bölümde yaşanacaklar da gündemde. İşte, Yalan 9. son bölüm izle full HD, tek parça…