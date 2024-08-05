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Giriş Tarihi: 05.08.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:02

Yalan 9. Bölüm izle HD! Kanal D dizi ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

Kanal D ekranlarında yaz döneminde yayımlanmaya başlayan Yalan dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Eylül Tumbar, Aslıhan Güner gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta pazartesi günleri takip ediliyor. Yalan 9. Bölüm izle araştırmaları bu noktada başladı. 5 Ağustos tarihli bölümde yaşanacaklar da gündemde. İşte, Yalan 9. son bölüm izle full HD, tek parça…

Yalan 9. Bölüm izle HD! Kanal D dizi ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

Yalan 9. Bölüm izle full ve kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. Aksoylar cephesinde tüm dengeler altüst oluyor. Kadir'in ortaklığı büyük etki yaratıyor. Dizinin takipçileri ekran başında yerini aldı. Kanal D dizi ekranı gündemde. İşte, Yalan son bölüm izle ekranı…

Yalan 9. Bölüm izle HD! Kanal D dizi ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

YALAN 9. BÖLÜM İZLE

5 Ağustos tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

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Yalan 9. Bölüm izle HD! Kanal D dizi ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

YALAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadir'in Aksoy Şirketine ortak olmasıyla, Aksoylar cephesinde tüm dengeler altüst olur. Tüm planın Melike tarafından yapıldığını düşünen Berrin bir yandan onu sıkıştırırken, bir yandan da yeni bir müttefik olarak gördüğü Zehra'yı ve Hazal'ı yanına çekmeye karar verir.

Yalan 9. Bölüm izle HD! Kanal D dizi ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

Kadir'e kızan Zehra da beklenmedik bir hamleyle ona dersini vermek ister. Duru ve Kerim arasındaki çekimi hisseden Melike, hem Hazal, hem de Duru'yu korumak için bu işin peşine düşer. Ama Kerim onun gerçekleri öğrenmesini engeller.

Yalan 9. Bölüm izle HD! Kanal D dizi ekranı ile Yalan son bölüm izle kesintisiz

Artık ailesine güveni kalmayan Duru kendi araştırmasını kendi yapmaya başlar. Kerim'in söylediği yalanları anlayan Duru, kimsenin tahmin etmeyeceği bir oyunla ondan intikam almaya karar verir. Hazal ve Melike'nin onu yakalamasıyla bu oyun bir felakete dönüşür.

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