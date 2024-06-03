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Giriş Tarihi: 03.06.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 20:50

YALAN DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE EKRANI | Kanal D ile Yalan yeni bölüm tıkla-canlı izle

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 2. Bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri buluşturan dizi için "Yalan 2. bölüm izle" ekranı araştılıyor. Masum olduğu halde hüküm giyen Melike yirmi yıl sonar dışarı çıkar ve tek istediği ablasına bıraktığı kızına kavuşmaktır. Fakat dışarıda Melike'yi bambaşka bir hayat beklemektedir. Peki, Melike kızına kavuşacak mı, gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı için Yalan yeni bölüm canlı izle, Yalan dizisi yeni bölüm izle

YALAN DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE EKRANI | Kanal D ile Yalan yeni bölüm tıkla-canlı izle

Ekranların yeni dizisi Yalan ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini kazandı. Bu hafta 2. Bölümüyle ekranlarda yer alacak dizi Melike'nin acıklı hikayesiyle izleyicileri hüzünlendiriyor. Melike'nin ve kızını gerçekleri öğrenip öğrenemeyeceğini merak eden seyirciler Yalan dizisi canlı izle araştırmalarına başladı. İşte Yalan canlı izle

YALAN DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE EKRANI | Kanal D ile Yalan yeni bölüm tıkla-canlı izle

YALAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Yalan dizisi yeni bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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YALAN DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE EKRANI | Kanal D ile Yalan yeni bölüm tıkla-canlı izle

YALAN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE EKRANI | Kanal D ile Yalan yeni bölüm tıkla-canlı izle

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer. Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır

YALAN DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE EKRANI | Kanal D ile Yalan yeni bölüm tıkla-canlı izle

Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.

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