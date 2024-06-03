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YALAN DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE EKRANI | Kanal D ile Yalan yeni bölüm tıkla-canlı izle
Giriş Tarihi: 03.06.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
20:50
Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 2. Bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri buluşturan dizi için "Yalan 2. bölüm izle" ekranı araştılıyor. Masum olduğu halde hüküm giyen Melike yirmi yıl sonar dışarı çıkar ve tek istediği ablasına bıraktığı kızına kavuşmaktır. Fakat dışarıda Melike'yi bambaşka bir hayat beklemektedir. Peki, Melike kızına kavuşacak mı, gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı için Yalan yeni bölüm canlı izle, Yalan dizisi yeni bölüm izle