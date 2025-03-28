YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı

Star TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, ilk bölümünden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak büyük ilgi gördü. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, her hafta izleyicilerine sürükleyici anlar sunmaya devam ediyor. 28 Mart 2025 tarihinde ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'nın 100. bölümü, merakla beklenen olaylarla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümde neler olacağına dair detaylar, heyecanla bekleniyor...