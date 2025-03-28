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YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
16:48
YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı
Star TV'nin Cuma akşamları yayınlanan popüler dizisi Yalı Çapkını, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Burcu Alptekin'in yönettiği, Mehmet Barış Günger'in yazdığı dizi, 28 Mart 2025'te ekranlara gelecek olan 100. bölümüyle büyük sürprizler sunacak. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm izleme ekranı haberin devamında...