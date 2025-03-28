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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 16:48

YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı

Star TV'nin Cuma akşamları yayınlanan popüler dizisi Yalı Çapkını, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Burcu Alptekin'in yönettiği, Mehmet Barış Günger'in yazdığı dizi, 28 Mart 2025'te ekranlara gelecek olan 100. bölümüyle büyük sürprizler sunacak. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm izleme ekranı haberin devamında...

YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı

Star TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, ilk bölümünden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak büyük ilgi gördü. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, her hafta izleyicilerine sürükleyici anlar sunmaya devam ediyor. 28 Mart 2025 tarihinde ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'nın 100. bölümü, merakla beklenen olaylarla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümde neler olacağına dair detaylar, heyecanla bekleniyor...

YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı

YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Yalı Çapkını dizisinin100. bölümü Star TV ekranlarında 28 Mart 2025 Cuma günü yayınlanacak

Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, yeni bölüm linki araştırıyor.

İşte, dizinin yeni bölümüne dair detaylar

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YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Diziyi Star Tv'nin canlı izle linki aracılığıyla canlı seyredebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seyran ve Ferit'in kızı Duru ile Suna'nın kızı Hatice bir anda kaybolur. Yalı sakinleri büyük bir panik içine düşerken, zamanla yarış başlar.

YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM İZLE | 28 Mart Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı

İlk elde edilen ipuçları, çocukların kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir. Ferit, çocukları bulabilmek için her sınırını zorlar, fakat Saffet'in görüntülerde belirivermesi, geçmişin karanlık hesaplarının yeniden su yüzüne çıkmasına sebep olur.