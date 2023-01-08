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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 16. bölüm izle: Ferit Defne’nin evine gidiyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 08.01.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 13:53

Yalı Çapkını 16. bölüm izle: Ferit Defne’nin evine gidiyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 6 Ocak Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde heyecanı artıran gelişmeler yaşandı. Ferit, babası Orhan ile yengesi İfakat'ın birlikte olduğunu öğrendi. Orhan'ın eski sevgilisi Defne ise yeni bölüme damga vurdu. Ferit'in Seyran ile tartıştıktan sonra Defne'nin evine gitmesi izleyicileri şoke etti. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 16. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle 6 Ocak 2023 tarihli Yalı Çapkını 16. bölüm izle ekranı…

Yalı Çapkını 16. bölüm izle: Ferit Defne’nin evine gidiyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını 16. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan dizinin 6 Ocak 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Yalı Çapkını son bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Son bölümde Ferit, babası Orhan'nın annesini yengesi İfakat ile aldattığını öğrendi. Orhan'ın eski sevgilisi Defne ile dergi çekimlerinde tanışan Ferit, daha sonra soluğu onun evinde aldı. Bu noktadan sonra yaşanacaklar merak konusu olurken Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı Star TV tarafından paylaşıldı. İşte, Yalı Çapkını 16. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Yalı Çapkını 16. bölüm izle: Ferit Defne’nin evine gidiyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

İşte 6 Ocak 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum

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Yalı Çapkını 16. bölüm izle: Ferit Defne’nin evine gidiyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Star TV ekranlarında her hafta Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 16. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i bekliyor.

Yalı Çapkını 16. bölüm izle: Ferit Defne’nin evine gidiyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM KONUSU

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.

Yalı Çapkını 16. bölüm izle: Ferit Defne’nin evine gidiyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

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