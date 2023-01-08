Haberler Yaşam Yalı Çapkını 16. bölüm izle: Ferit Defne’nin evine gidiyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Giriş Tarihi: 08.01.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 13:53

Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 6 Ocak Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde heyecanı artıran gelişmeler yaşandı. Ferit, babası Orhan ile yengesi İfakat'ın birlikte olduğunu öğrendi. Orhan'ın eski sevgilisi Defne ise yeni bölüme damga vurdu. Ferit'in Seyran ile tartıştıktan sonra Defne'nin evine gitmesi izleyicileri şoke etti. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 16. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle 6 Ocak 2023 tarihli Yalı Çapkını 16. bölüm izle ekranı…