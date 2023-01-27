Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 27 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 19. Bölümünde, Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır. Kazım Ağa ise kızını üzdüğü için Ferit'ten hesap sormaya gider. Tam bu sırada Serter'in dayısı gelir ve silahlar patlar. Vurulan Ferit mi, yoksa Seyran'ın babası Kazım Ağa mı? Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 19. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Yalı Çapkını 19. bölüm izle…