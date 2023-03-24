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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 25. bölüm izle tek parça: İfakat Suna’ya talip buluyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle
Giriş Tarihi: 24.03.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 17:47

Yalı Çapkını 25. bölüm izle tek parça: İfakat Suna’ya talip buluyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin 24 Mart Cuma akşamı yayınlanan 25. bölümünde, İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip bulur ve Suna'yı Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Dizinin sıkı takipçileri, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 25. bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 25. bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar.

Yalı Çapkını 25. bölüm izle tek parça: İfakat Suna’ya talip buluyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 25. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Şerif Sezer gibi isimleri buluşturan dizinin 24 Mart 2023 tarihli yeni bölümünde Seyran ve Ferit arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulur. Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Yalı Çapkını 25. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar…

Yalı Çapkını 25. bölüm izle tek parça: İfakat Suna’ya talip buluyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 24 Mart 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yalı Çapkını 25. bölüm izle tek parça: İfakat Suna’ya talip buluyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Yalı Çapkını 25. bölüm izle tek parça: İfakat Suna’ya talip buluyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder.

Yalı Çapkını 25. bölüm izle tek parça: İfakat Suna’ya talip buluyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez.

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