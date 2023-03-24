Yalı Çapkını 25. bölüm izle tek parça: İfakat Suna’ya talip buluyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 25. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Şerif Sezer gibi isimleri buluşturan dizinin 24 Mart 2023 tarihli yeni bölümünde Seyran ve Ferit arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulur. Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Yalı Çapkını 25. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar…