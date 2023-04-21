Yalı Çapkını 30. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı izle linki gündemdeki yerini aldı. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi son olarak 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına dönen Ferit, Saffet Ağaların evini basar. Onu korumak isteyen Abidin, Ferit'in peşinden gider ve ikili barışır. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar...