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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 30. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 23:20

Yalı Çapkını 30. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı izle linki gündemdeki yerini aldı. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi son olarak 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına dönen Ferit, Saffet Ağaların evini basar. Onu korumak isteyen Abidin, Ferit'in peşinden gider ve ikili barışır. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar...

Yalı Çapkını 30. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başladı. Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını son olarak 29. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Son bölümde Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eden Zerrin'in yeni hamlesi geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. Bu kişinin kim olduğunu merak eden izleyiciler, Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölüme dair detaylar…

Yalı Çapkını 30. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 29. SON BÖLÜM İZLE!

İşte 21 Nisan 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Yalı Çapkını 30. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Son bölümün hemen ardından Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlandığında aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

Yalı Çapkını 30. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar.

Yalı Çapkını 30. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir.

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