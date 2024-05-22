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Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı bakın neymiş
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
10:21
Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı bakın neymiş
Star TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı ile adeta nefesleri kesti. Seyran'ın uzun süredir sakladığı ölümcül hastalığının ortaya çıkmasıyla üzüntü yaşayan dizinin sıkı takipçileri için merakla beklenen 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyran'ın ablasına "Ben gittikten sonra sen idare edeceksin annemi Ferit'i..." sözleri yeni bölüm tanıtımına damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.