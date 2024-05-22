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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı bakın neymiş
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:21

Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı bakın neymiş

Star TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı ile adeta nefesleri kesti. Seyran'ın uzun süredir sakladığı ölümcül hastalığının ortaya çıkmasıyla üzüntü yaşayan dizinin sıkı takipçileri için merakla beklenen 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyran'ın ablasına "Ben gittikten sonra sen idare edeceksin annemi Ferit'i..." sözleri yeni bölüm tanıtımına damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.

Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı bakın neymiş

Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyran'ın hastalığını öğrenen kardeşi Suna büyük bir şok yaşarken durumu Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran'ın çaresizliği yeni bölüm tanıtımına damga vurdu. Halis Ağa'nın Mezide'nin istediği can borcu karşılığında Orhan'ı vermesi dizinin sıkı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne? İşte Yalı Çakını 71. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar...

Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı bakın neymiş

Her hafta Cuma günleri Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını'nın son bölümünde Suna'nın Seyran'ın hasta olduğunu öğrenmesi ve iki kardeş ağlarken Ferit'in odaya girmesi damga vurmuştu.

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Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı bakın neymiş

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını her hafta cuma günü yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı bakın neymiş

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Seyran'ın uzun süredir sakladığı ölümcül hastalığının ortaya çıkmasıyla derin bir üzüntü yaşayan dizinin sıkı takipçilerinin merakla beklediği 71. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı bakın neymiş

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 71. bölüm fragmanında Seyran'ın ben gittikten sonra sen idare edeceksin annemi Ferit'i sözleri izleyicileri duygulandırdı.

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