Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı || Dikkatlerden kaçan o ayrıntı: Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı bakın neymiş

Yalı Çapkını 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyran'ın hastalığını öğrenen kardeşi Suna büyük bir şok yaşarken durumu Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran'ın çaresizliği yeni bölüm tanıtımına damga vurdu. Halis Ağa'nın Mezide'nin istediği can borcu karşılığında Orhan'ı vermesi dizinin sıkı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne? İşte Yalı Çakını 71. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar...