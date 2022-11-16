Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle! Kazım Seyran’ın boğazına yapıştı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 18 Kasım Cuma akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. Fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Dizinin takipçileri, Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında, Seyran'ın Suna'yı yalıda sakladığını öğrenen Kazım, Seyran'ın boğazına yapıştı ve onu boğmaya çalıştı. Olanları gören Ferit'in yüz ifadesi ise yeni bölüme dair merakı artırdı. İşte Star TV ile Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle ekranı!