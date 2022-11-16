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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle! Kazım Seyran’ın boğazına yapıştı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:51

Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle! Kazım Seyran’ın boğazına yapıştı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 18 Kasım Cuma akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. Fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Dizinin takipçileri, Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında, Seyran'ın Suna'yı yalıda sakladığını öğrenen Kazım, Seyran'ın boğazına yapıştı ve onu boğmaya çalıştı. Olanları gören Ferit'in yüz ifadesi ise yeni bölüme dair merakı artırdı. İşte Star TV ile Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle ekranı!

Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle! Kazım Seyran’ın boğazına yapıştı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor gibi oyuncuları buluşturan Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında; Kazım Seyran'ı boğmaya çalışırken yaşananları gören Ferit'in tepkisi dikkat çekti. Star TV ile Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle ekranı ve yeni bölüm özeti…

Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle! Kazım Seyran’ın boğazına yapıştı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Star TV ile Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanını izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/9-bolum-2-fragman

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Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle! Kazım Seyran’ın boğazına yapıştı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM ÖZETİ: YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yalı Çapkını 9.bölümünde; Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler.

Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle! Kazım Seyran’ın boğazına yapıştı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. fragmanı izle! Kazım Seyran’ın boğazına yapıştı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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