Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? 10 Şubat Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 10 Şubat 2023 Star TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 10 Şubat Star TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi ve saati...