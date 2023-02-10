Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? 10 Şubat Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 14:55

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? 10 Şubat Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 10 Şubat 2023 Star TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 10 Şubat Star TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi ve saati...

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? 10 Şubat Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi oyuncuları buluşturan dizi, 10 Şubat Star TV yayın akışında yer almadı. Hal böyleyken sevilen dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında dizi saatlerinde farklı bir yapımın yer aldığını gören seyirciler, Yalı Çapkını neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, 10 Şubat 2023 Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? 10 Şubat Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

10 Şubat 2023 Cuma tarihli Star TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Yalı Çapkını dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? 10 Şubat Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kanalların yayın akışı değişti. Dolayısıyla Yalı Çapkını dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine bu akşam deprem bölgesinden canlı yayınlar ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? 10 Şubat Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Dizinin 21. Yeni bölümünün 17 Şubat 2023 Cuma akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu, neden yok? 10 Şubat Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

10 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV - STAR TV Ortak Yayını

18:00 Star Haber

20:00 NTV - STAR TV Ortak Yayını

SON DAKİKA