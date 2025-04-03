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Haberler Yaşam Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 18:48

Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!

Star TV ekranlarında her hafta cuma günü ekranlara gelen dizide sona gelindi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı yapım bitiyor. Dizinin takipçileri hikayenin sonunu kaçırmamak için Yalı Çapkını final mi yapıyor, 101. bölüm son mu olacak merak ediliyor. Beklenen fragman geldi. Peki; Yalı Çapkını final bölümü ne zaman?

Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!

Yalı Çapkını final bölümü gündemdeki yerini aldı. Seyran ve Ferit aşkında hikaye son buluyor. Diziyi izleyenler final için ekran başına geçiyor. Star TV yayın akışı bu noktada araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Yalı Çapkını final mi, ne zaman final yapacak?

Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yalı Çapkını 101. bölümde final yapacağını dizi takipçileri ile paylaştı. Son bölümün fragmanı da yayınlandı:

https://www.youtube.com/watch?v=57TepaKTM-Y

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Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!

YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını final bölümü 4 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek. 101. bölüm bu cuma yayında olacak.

Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Ferit'in kızı Duru ile Suna'nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolur. Yalı halkı panik içindeyken zamanla yarış başlar. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir.

Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!

Ferit, çocukları bulabilmek için sınırlarını zorlarken Saffet'in görüntülerde ortaya çıkması, geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getirir. Ancak olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler bir bir açılır. Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarına kavuşmayı beklerken zaman giderek daralmaktadır.