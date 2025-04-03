Haberler
Yaşam
Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
18:48
Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Star TV yayın akışı Yalı Çapkını 101. bölüm bekleniyor!
Star TV ekranlarında her hafta cuma günü ekranlara gelen dizide sona gelindi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı yapım bitiyor. Dizinin takipçileri hikayenin sonunu kaçırmamak için Yalı Çapkını final mi yapıyor, 101. bölüm son mu olacak merak ediliyor. Beklenen fragman geldi. Peki; Yalı Çapkını final bölümü ne zaman?