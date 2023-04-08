Haberler Yaşam Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile gündemde! Yalı Çapkını gerçek hikayesi finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 00:03

Star TV ekranlarında her Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile araştırılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapım son bölümü ardından araştırmalar başladı. Yalı Çapkını finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yazarın yayımlanan kitapları üzerinden araştırmalar sürüyor. Seyran ve Ferit ayrılacak mı merak konusu. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, sonunda ne oluyor? İşte, tüm merak edilenler…