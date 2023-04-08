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Haberler Yaşam Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile gündemde! Yalı Çapkını gerçek hikayesi finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 00:03

Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile gündemde! Yalı Çapkını gerçek hikayesi finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı?

Star TV ekranlarında her Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile araştırılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapım son bölümü ardından araştırmalar başladı. Yalı Çapkını finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yazarın yayımlanan kitapları üzerinden araştırmalar sürüyor. Seyran ve Ferit ayrılacak mı merak konusu. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, sonunda ne oluyor? İşte, tüm merak edilenler…

Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile gündemde! Yalı Çapkını gerçek hikayesi finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı?

Yalı Çapkını sonunda ne olacak sorusu araştırılmaya başladı. Star TV ekranlarında cuma günleri ekranlara gelen yapım psikiyatr yazar Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyor. Gerçek hayat hikayesindan uyarlanan dizide heyecan giderk artıyor. Yalı Çapkını gerçek hikayesi Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı soruları ile araştırılıyor. Son bölüm ardından araştırmalar hız kazandı. İşte, Yalı Çapkını finali hakkında merak edilenler...

Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile gündemde! Yalı Çapkını gerçek hikayesi finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı?

YALI ÇAPKINI KONUSU

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

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Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile gündemde! Yalı Çapkını gerçek hikayesi finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı?

YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.

Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.

Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile gündemde! Yalı Çapkını gerçek hikayesi finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı?

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ NASIL?

Gerçek hikaye ve karakterlere dair net bir açıklama bulunmuyor. Gerçek isimler ve hikaye etik kurallar sebebiyle paylaşılmıyor.

Buna göre Ferit ve Seyran boşanacak mı, ayrılacak mı soruları için gelecek bölümler beklenecek.

Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile gündemde! Yalı Çapkını gerçek hikayesi finali ile Ferit ve Seyran boşanıyor mu, ayrılacak mı?
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