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Haberler Yaşam Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 14:51

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?

Star TV ekranlarında her Cuma günü yayınlanmaya başlayan yeni dizi Yalı Çapkını konusu ile ilk bölümden itibaren gündemde. Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan yeni yapımın gerçek bir hikayeden uyarlandığı seyirciye aktarınlar arasında. Yalı Çapkını gerçek hikayesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gerçek hikayeye dair daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlandı sorusuna yanıt arıyor. Seyran ve Ferit gerçekte kim, gerçek hikayeleri nasıl merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?

Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını kitabı ile sorgulanmaya başladı. Star TV ekranlarında her Cuma günü ekranlara gelen yapımın gerçek hikayeden uyarlanması dikkatleri kitaba yöneltti. Yazarın hangi kitabında Seyran ve Ferit'in hikayesinin bulunduğu izleyenler tarafından araştırılıyor. Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlandı merak konusu. Dizi, yeni bölümü ile bu akşam yayında. İşte, Yalı Çapkını gerçek hikayesi hakkında merak edilenler…

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

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Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?

YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.

Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?

YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır.

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