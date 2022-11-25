Haberler Yaşam Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?

Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 14:51

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlandı, kitabı var mı?

Star TV ekranlarında her Cuma günü yayınlanmaya başlayan yeni dizi Yalı Çapkını konusu ile ilk bölümden itibaren gündemde. Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan yeni yapımın gerçek bir hikayeden uyarlandığı seyirciye aktarınlar arasında. Yalı Çapkını gerçek hikayesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gerçek hikayeye dair daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlandı sorusuna yanıt arıyor. Seyran ve Ferit gerçekte kim, gerçek hikayeleri nasıl merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? İşte, detaylar…