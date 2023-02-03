Haberler Yaşam Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

Giriş Tarihi: 03.02.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 15:40

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

Star TV ekranlarının her Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanda Ferit'in önüne geçen Seyran'ın babası kurşunların hedefi oluyor. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, ölecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin finali ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken diziden çıkan ve yeni giren karakterler de konuşuluyor. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, neden ayrılıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? İşte, detaylar…