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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 15:40

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

Star TV ekranlarının her Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanda Ferit'in önüne geçen Seyran'ın babası kurşunların hedefi oluyor. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, ölecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin finali ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken diziden çıkan ve yeni giren karakterler de konuşuluyor. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, neden ayrılıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

Yalı Çapkını Kazım Ağa ölecek mi sorusu fragmanla birlikte yanıt aramaya başladı. 20. Bölümü ile ekranlara gelecek yapım her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayımlanıyor. Karaktere hayat veren Diren Polatoğlulları diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı soruları ile araştırılıyor. Ferit'i korumak için onun önüne geçen ve vurulan Kazım Ağa diziden çıkacak mı merak konusu. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? İşte, tüm merak edilenler…

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLÜYOR MU?

Yalı Çapkını 20. Bölüm fragmanı ile tansiyon giderek yükseldi. Ferit ile Kazım Ağa'nın konuştuğu görüntülerin ardından Ferit'i vurmak için gelen adamlar silahlarını ikiliye doğrultuyor.

Ferit'in önüne atlayan Kazım Ağa vuruluyor.

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Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

YALI ÇAPKINI KAZIM - DİREN POLATOĞULLARI DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterine hayat veren yıldızı parlayan oyuncu Diren Polatoğulları ayrılık iddialarına cevap vermedi.

Dizinin tanıtımlarını paylaşan ünlü oyuncudan konuya dair açıklama gelmezken "Yalı Çapkını Kazım öldü mü" sorusu bu akşam ekranlara gelecek bölümle yanıt bulacak.

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğan Diren Polatoğulları aslen Tuncelili. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.

Oyuncu, şimdi Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterine hayat vermektedir.

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