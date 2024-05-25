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Yalı Çapkını Orhan öldü mü, Emre Altuğ diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Orhan'ın hazin sonu...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
00:57
Yalı Çapkını Orhan öldü mü, Emre Altuğ diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Orhan'ın hazin sonu...
Yalı Çapkını 71. bölüm için ekran başında yerler alınırken gelen fragman sonrası dizinin takipçileri şok oldu. 2. tanıtımda vurulduğu görülen karakterin üzerine Ferit ve Halis Ağa'nın feryadı akıllara o soruları getirdi: Yalı Çapkını Orhan öldü mü, Emre Altuğ diziden ayrıldı mı? Konuyla ilgili yapıma ve Star TV ekranlarına dönüldü. Her hafta cuma günü izlenen dizide tansiyon yükseliyor. Peki; Yalı Çapkını Orhan öldü mü, Emre Altuğ diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar...