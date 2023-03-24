Haberler Yaşam Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını'nda Suna'ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?

Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:05

Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını'nda Suna'ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?

Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'na yeni bir oyuncu ve karakter dahil oldu. Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı nedir gibi sorular dizinin son bölümü ardından yanıt aramaya başladı. İfakat, Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip bulur. Saffet karakterine hayat verecek oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler, kaç yaşında soruları gündemde. Suna ile yemeğe çıkacak karakterin dizinin ilerleyen bölümlerinde olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı nedir? İşte, tüm merak edilenler…