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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını'nda Suna'ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:05

Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını'nda Suna'ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?

Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'na yeni bir oyuncu ve karakter dahil oldu. Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı nedir gibi sorular dizinin son bölümü ardından yanıt aramaya başladı. İfakat, Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip bulur. Saffet karakterine hayat verecek oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler, kaç yaşında soruları gündemde. Suna ile yemeğe çıkacak karakterin dizinin ilerleyen bölümlerinde olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı nedir? İşte, tüm merak edilenler…

Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını’nda Suna’ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?

Yalı Çapkını Saffet kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Suna'ya talip olacak yeni karakter İfakat vesilesiyle hikayeye dahil olacak. 25. Bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde yeni karakter ortaya çıkacak. Yalı Çapkını Saffet gerçek adı ile araştırılmaya başladı. Star TV tarafından paylaşılan sahne ile yeni oyuncudan ilk kare de geldi. Peki, oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler, kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını’nda Suna’ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?

YALI ÇAPKINI'NA YENİ OYUNCU!

İfakat tarafından koruma altına alınan Suna, Abidin ile derin duygulara kapılırken İfakat'ın onun için farklı planları vardır.

Yeni bölümde, Suna yeni talibi Saffet ile yemeğe çıkacak.

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Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını’nda Suna’ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?

YALI ÇAPKINI SAFFET'İ HANGİ OYUNCU OYNUYOR?

Dizide yeni karakter Saffet'e hayat verecek oyuncu Ediz Akşehir olacak.

Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını’nda Suna’ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?

EDİZ AKŞEHİR KİMDİR?

1986 İzmir doğumlu olan Ediz Akşehir, 2010 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar'ından mezun olduktan sonra aynı yıl Tiyatro Anadoluda oyuncu olarak çalıştı.

Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Yalı Çapkını’nda Suna’ya talip olacak! Oyuncu Ediz Akşehir kimdir, dizileri ve filmleri neler?

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki sezon oyuncu olarak yer aldı. 2014 yılından bu yana Haliç Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

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