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Yalı Çapkını Seyran öldü mü, Afra Saraçoğlu diziden çıktı mı, ayrıldı mı, diziye veda mı etti? ‘Seyran nefes almıyor!’
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
06:32
Yalı Çapkını Seyran öldü mü, Afra Saraçoğlu diziden çıktı mı, ayrıldı mı, diziye veda mı etti? ‘Seyran nefes almıyor!’
Yalı Çapkını sezon finali bölümüyle ekranlardaydı. Dizinin sezon finalinin son sahnesinde Seyran'ın düşüp fenalaşmasıyla izleyiler 'Seyran öldü mü, Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı?' araştırmasına başladı. Dizinin bu sezonunda Seyran'ın kısa bir ömrü kaldığı söylenmişti. Son sahnede Seyran'ın yere yığılıp nefes almamasıyla birlikte izleyiciler Seyran karakteri için yolun sonunun gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki Seyran öldü mü, Afra Saraçoğlu diziden ayrılacak mı? İşte detaylar