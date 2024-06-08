Yalı Çapkını Seyran öldü mü, Afra Saraçoğlu diziden çıktı mı, ayrıldı mı, diziye veda mı etti? ‘Seyran nefes almıyor!’

Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir