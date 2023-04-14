Haberler Yaşam Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak!

Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:12

Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Her cuma akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna genç oyuncu Baran Bölükbaşı dahil oldu. Bölükbaşı, dizide Tarık karakterine hayat verecek ve 28. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Tarık kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin Seyran ve Ferit arasında nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı hayatı ve kariyeri.