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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak! 
Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:12

Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Her cuma akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna genç oyuncu Baran Bölükbaşı dahil oldu. Bölükbaşı, dizide Tarık karakterine hayat verecek ve 28. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Tarık kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin Seyran ve Ferit arasında nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı hayatı ve kariyeri.

Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak!

Yalı Çapkını Tarık kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının hikayesi ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oluyor. Her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye genç yetenek Baran Bölükbaşı katıldı. Bölükbaşı, dizide Saffet'in kardeşi Tarık karakterini canlandıracak ve Seyran'ın güzelliği ve asaletine hayran kalacak. Bu durum ise Ferit'in hiç hoşuna gitmeyecek. Peki, Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını Tarık'ı canlandıran Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak!

BARAN BÖLÜKBAŞI YALI ÇAPKINI KADROSUNDA!

Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını'nın kadrosuna genç oyuncu Baran Bölükbaşı dahil oldu.

Bölükbaşı, dizide 'Tarık' karakterini canlandıracak.

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Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak!

Saffet'in kardeşi olarak hikâyede boy gösterecek olan Tarık, Seyran'ın güzelliği ve asaletine hayran kalacak.

Öte yandan yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizide bir süre Seyran ile Ferit'in boşanma konusu gündemde olacak.

Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak!

BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile adım atmıştır.

Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan Bölükbaşı, Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıkmıştır.

Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan genç oyuncu iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını’nın Tarık’ı Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Seyran’a hayran olacak!

ROL ALDIĞI DİZİLER

Son Nefesime Kadar / Emre / 2022
Öğrenci Evi / Latif / 2021
Vuslat / Fırat Çağlar / 2019-2020
Servet / Korkmaz / 2018
Sevda'nın Bahçeşi / Tolga / 2017
Adı Efsane / Fikret Yurdakul / 2017

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